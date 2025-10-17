Buscan con tren y carretera, el corredor Saltillo-Monterrey se convierta en una nueva área metropolitana industrial

    Buscan con tren y carretera, el corredor Saltillo-Monterrey se convierta en una nueva área metropolitana industrial
    Ofrecer ambos destinos para atraer IED les permite, además, decir a los prospectos que, además del corredor de proveedores, cuentan con un mercado local de ocho millones de personas. FOTO: REFORMA

A ese proyecto se añadirá la nueva carretera, que reducirá el tráfico de carga hacia la columna vertebral de la carretera 57

El tren interurbano que ya está en proceso de construcción permitirá que el corredor Saltillo-Monterrey se convierta en una nueva área metropolitana industrial, que traerá múltiples beneficios económicos, y será una mejor carta de promoción para la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), refirió Sergio Reséndez, director regional de Colliers.

Se trata del tren que irá de Saltillo a Nuevo Laredo, que permitirá conectar las dos capitales de Coahuila y Nuevo León, que ayudará a detonar los bienes raíces industriales para plantas de manufactura y centros de distribución, incluso de vivienda, ya que habrá mayor conectividad y movilidad.

A ese proyecto se sumará la nueva carretera, la cual bajará el tráfico de carga hacia la espina dorsal de la carretera 57, que ya está en construcción, y que permitirá que el transporte de carga hacia la exportación ya no pase por Monterrey ni por Saltillo, lo que agilizará el tráfico.

Durante su participación en el evento “Desarrollo Económico Inmobiliario”, organizado por Colliers en el Club Industrial, Reséndez explicó que Saltillo cuenta con poco más de 7 millones de metros cuadrados de naves industriales, que sumados con los de Monterrey, dan unos 32 millones de metros cuadrados.

”¿Qué pasa si sumamos Saltillo-Monterrey y empezamos a tener ciertos datos interesantes para justificar, para apoyar y soportar el mercado de un área metropolitana Saltillo-Monterrey?”

”Hoy tenemos un tema que no teníamos en el radar, y que viene a impactarnos en el tema del desarrollo inmobiliario en la región. Viene este tren interurbano norte Monterrey-Saltillo y va a unir los puntos que faltaban en el tema del desarrollo económico de la región”.

Como consultores, ofertar a ambos lugares para atraer IED les permite también decirles a los prospectos que, además del corredor de proveedores, tienen un mercado local de 8 millones de personas.

“Es una integración y la parte industrial está exactamente en ambos ‘sides’ en Monterrey y Saltillo, que se convertirán en el hub de toda la zona norte del País”.

Refirió que tan sólo en Monterrey la mancha urbana se está extendiendo con construcciones de parques industriales hacia lugares como Marín, Cadereyta y más allá de la autopista de Ciénega de Flores.

En Santa Catarina también sucede ese fenómeno, que está a 40 kilómetros de Saltillo, por lo que ambas obras permitirán mayor integración.

Reséndez mencionó que ya ha tenido pláticas con desarrolladores de vivienda, que ven una oportunidad para ampliar sus proyectos.

En el evento, Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística de Pro-Coahuila, señaló que a veces hay inversionistas que optan por Monterrey, pero que entre sus proveedores hay alguno de su estado, ya hay una ganancia porque eso se traduce en mayor actividad económica, que está muy relacionada con lo que hay en Nuevo León.

