Recibe alcalde de Saltillo, Javier Díaz, pliego petitorio de los ‘Burros Pardos’; abrirán paso para ‘Xantolum’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, recibió este domingo a las 15:00 horas el pliego petitorio de los representantes del Movimiento Estudiantil Burros Pardos, quienes mantienen por sexto día consecutivo el bloqueo sobre el bulevar Venustiano Carranza. En el encuentro, el edil saludó de mano a los aproximadamente 30 estudiantes y a sus líderes, quienes le entregaron de manera formal el documento actualizado y formalizado este mismo domingo.

Díaz González firmó de recibido el pliego petitorio y brindó a los jóvenes el apoyo del municipio para buscar una solución al conflicto estudiantil del Tecnológico de Saltillo. “Tuve una plática con dos integrantes de su asamblea. Ahí hay ciertas propuestas interesantes y que sepan que vamos a ir transitando de la mejor manera”, expresó el alcalde ante los manifestantes. EXIGEN AUDITORÍA Y REVISAR A LA DIRECTORA El documento entregado consta de nueve apartados en los que los estudiantes exigen investigar presuntas responsabilidades administrativas, solicitar una auditoría financiera federal, atender denuncias de acoso y garantizar la ausencia de represalias contra los alumnos. Entre los planteamientos destaca la petición de investigar a la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz y solicitar su separación temporal mientras se esclarecen los señalamientos, además de exigir su eventual destitución si se acreditan responsabilidades.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; Jordán Espino Guzmán, funcionario de la Policía Municipal y Tránsito, así como Javier Rangel Ramírez, por parte de la Fiscalía General del Estado. ABRIRÁN PASO PARA XANTOLUM Los integrantes del movimiento estudiantil acordaron permitir el paso vehicular por los carriles de sur a norte del bulevar Venustiano Carranza con motivo del desfile de Xantolum, programado para iniciar a las 16:00 horas desde el bulevar Francisco Coss y concluir en Parque Centro. Esta apertura parcial no significa el levantamiento definitivo del plantón ni la suspensión de sus exigencias.

El acercamiento con el alcalde representa una nueva vía de interlocución para los estudiantes, aunque las decisiones sobre procedimientos administrativos, auditorías y permanencia de funcionarios corresponden a las autoridades educativas federales y organismos competentes. Hasta el momento, las autoridades del plantel no se han pronunciado sobre las acusaciones, y se tienen previstas mesas de diálogo para los días 5 y 6 de noviembre, sin un acuerdo definitivo para reanudar las actividades académicas.