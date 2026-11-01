El aguacate: el oro verde que nació en nuestra tierra

Esta gastrónoma-filósofa del sabor desea compartirles vivencias, viajes, sabores y recetas ligadas a nuestra tradición de parrilla. Hay ingredientes que conquistan el paladar y otros que, además, cuentan la historia de un pueblo. El aguacate pertenece a los dos mundos. Verde, cremoso, delicado y con una personalidad inconfundible, este fruto es uno de los grandes tesoros de la gastronomía mexicana. Lo encontramos en una taquería, en la mesa familiar, en los restaurantes de alta cocina y hasta en preparaciones dulces que sorprenden por su textura y elegancia. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos siglos de historia hay detrás de ese aguacate que acompaña tus tacos?

DESDE EL ORIGEN... Su nombre científico es Persea americana y su origen se encuentra en Mesoamérica, particularmente en regiones del actual México y Guatemala. Su historia se remonta a miles de años: en la cueva de Coxcatlán, en el valle de Tehuacán, Puebla, donde se han encontrado evidencias arqueológicas de su consumo que superan los diez mil años de antigüedad. Nuestros antepasados ya conocían las bondades de este fruto mucho antes de que existieran los restaurantes, los recetarios y las cocinas como hoy las conocemos. Su nombre proviene del náhuatl ‘ahuacatl’, palabra que hacía referencia a los testículos por la forma del fruto. Para los pueblos mesoamericanos, el aguacate formaba parte de su alimentación y de sus conocimientos agrícolas. Su cultivo se extendió por distintas regiones de América gracias al intercambio entre las culturas indígenas. Posteriormente, con la llegada de los españoles, el fruto comenzó a viajar a otros territorios y conquistó nuevos mercados hasta convertirse en un ingrediente apreciado internacionalmente. ... HASTA LA ACTUALIDAD Hoy, México es reconocido como una potencia mundial en su producción. Michoacán destaca por sus extensos cultivos, mientras que otras entidades también participan en esta actividad agrícola. El aguacate se ha convertido en un producto de enorme importancia económica y cultural, al que cariñosamente llamamos “oro verde”.

Y es que pocos ingredientes tienen tanta versatilidad. En nuestra cocina, el aguacate es protagonista del guacamole, compañero inseparable de los tacos, ingrediente de salsas, tortas, tostadas, ensaladas y sopas frías. Su pulpa suave aporta cremosidad, mientras que su sabor discreto permite combinarlo con chile, limón, cilantro, jitomate, mariscos, carnes asadas y quesos. ¿CUÁL ES EL VALOR DEL AGUACATE? Nutricionalmente, destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas, fibra y diversos minerales y vitaminas. Esa composición, junto con su textura untuosa, lo convierte en un ingrediente interesante tanto para la cocina cotidiana como para la gastronomía contemporánea. Pero el aguacate también tiene una faceta poco explorada: la repostería. Quizá nos parezca extraño encontrarlo en un pastel, pero su consistencia permite sustituir parte de las grasas tradicionales y aportar una textura sedosa a mousses, cremas y cheesecakes. Su sabor es suficientemente suave para integrarse con ingredientes como el limón, la vainilla y el queso crema.

La cocina, al final, consiste en atreverse a mirar los ingredientes de otra manera. ¿Por qué limitar al aguacate a una salsa o una guarnición si también puede convertirse en un postre elegante? Esta semana te propongo preparar un cheesecake de aguacate: fresco, cremoso y con un delicado toque cítrico. Una receta diferente para demostrar que uno de los grandes orgullos de México también puede brillar en el mundo dulce. Porque detrás de cada ingrediente hay una historia, y detrás de cada receta existe la oportunidad de descubrir algo nuevo. Y tú, güerito, ¿te atreverías a probar el aguacate en un cheesecake en una versión sin horno? ANTES DE INICIAR: EL SECRETO DE LA CHEF Elige un aguacate Hass maduro, pero sin manchas oscuras en la pulpa ni sabores rancios. Para conseguir un verde delicado y un sabor equilibrado, incorpora el limón poco a poco y prueba la mezcla antes de agregar toda la cantidad. Mantén el cheesecake refrigerado hasta el momento de servir. Maridaje sugerido: Un café de tueste medio o un té verde frío con limón complementan muy bien la cremosidad del postre.