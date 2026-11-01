Lobos y Lobas UAdeC vencen a IBERO Torreón en la Liga ABE

La actividad continuó el sábado 31 de octubre, cuando los equipos de la UAdeC recibieron a la IBERO Torreón y consiguieron otras dos victorias para completar una jornada de cuatro encuentros ganados.

El resultado que marcó la jornada fue el triunfo de los Lobos sobre los Dorados de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), a quienes vencieron 75-68 para terminar con su racha de victorias. En la rama femenil, las Lobas también hicieron valer su condición de locales al superar 77-59 a las Adelitas.

El basquetbol universitario de Saltillo tuvo un fin de semana de resultados favorables para la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , que sumó cuatro victorias en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, dentro de la temporada 2026-2027 de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (Liga ABE).

LOBOS RESULVEN EL PARTIDO EN EL ÚLTIMO CUARTO

La quinteta varonil de la UAdeC tuvo que trabajar para quedarse con el triunfo ante unos Dorados que llegaron a Saltillo sin conocer la derrota en la campaña.

El encuentro se desarrolló con diferencias cortas durante gran parte del partido. Los visitantes consiguieron mantener la ventaja al descanso, cuando el marcador indicaba 37-35 a su favor.

Los universitarios no dejaron que el rival se alejara y se mantuvieron en la pelea durante el tercer periodo, que terminó con un parcial de 16-13 para los locales.

Con el marcador todavía abierto, los Lobos encontraron la manera de inclinar el juego a su favor en el último cuarto. Un parcial de 24-18 les permitió completar la remontada y sellar el 75-68 definitivo.

El resultado representó la primera derrota de los Dorados en la temporada 2026-2027 de la Liga ABE, además de significar una victoria importante para los dirigidos por Osvaldo Rodríguez en la Conferencia Norte.

LOBAS TOMAN VENTAJA DESDE EL INICIO

En el encuentro femenil, las Lobas UAdeC tuvieron un partido con mayor margen de control frente a las Adelitas de la UACh.

Las universitarias comenzaron con un parcial de 21-14 y aumentaron su diferencia durante el segundo cuarto, en el que anotaron 25 puntos por 13 de sus rivales. De esta manera, se fueron al descanso con una ventaja de 46-27.

La UACh intentó responder después del medio tiempo y se llevó el tercer periodo por 19-12. Sin embargo, las Lobas retomaron el ritmo en el cierre, con un parcial de 19-13, para asegurar el triunfo por 77-59.

El sábado, los representativos universitarios volvieron a la duela del Gimnasio Manuel de Jesús Morales para enfrentar a la IBERO Torreón.

Las Lobas consiguieron una victoria por 78-37, mientras que los Lobos cerraron la jornada con un marcador de 60-53, para sumar otros dos resultados positivos en la competencia.

Con cuatro triunfos en casa, los equipos de la UAdeC avanzan en su participación dentro de la División II, Conferencia Norte, con la mira puesta en mantenerse en la pelea por los objetivos de la temporada.

La campaña de la Liga ABE continuará durante los próximos meses, con actividad programada hasta marzo de 2027, antes de la disputa de los campeonatos nacionales.