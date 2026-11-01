El tercer requisito de la democracia se derrumba

Proponen que la implantación de un sistema democrático sólo es posible si quienes integran la sociedad tienen un cierto grado de escolaridad, un determinado nivel de ingreso personal, así como instituciones maduras de corte democrático, plenamente vigentes durante un cierto periodo.

Hace alrededor de tres décadas, un par de teóricos alemanes plantearon que los países emergentes, ordinariamente sometidos a regímenes autoritarios, sólo podrían transitar hacia un sistema democrático, verificable en el terreno electoral, si al menos se cumplían tres prerrequisitos básicos. Conocidos cuáles son estos, tiene sentido tal planteamiento.

Ese trío de requisitos es llamado “los tres quince de la democracia”, por lo siguiente: 1) Quince grados de escolaridad mínima de los votantes; 2) Un piso de al menos quince mil dólares de ingreso anual por habitante; y 3) Funcionamiento debidamente consolidado, durante al menos quince años consecutivos, de las instituciones de corte democrático, responsables de los procesos electorales.

Lo anterior significa que el ciudadano, en cuanto votante, ha de tener una formación escolar suficiente que le permita no sólo estar debidamente informado acerca de lo que sucede en el ámbito público y tener capacidad de discernimiento para formarse su propio criterio en torno a las políticas públicas. De no ser así, el ciudadano será susceptible de ser manipulado como elector.

Igual y aún mayor será su vulnerabilidad si el votante depende, en mayor o menor medida, de programas gubernamentales de corte clientelar consistentes en dádivas. Se trata de esquemas con diseño francamente perverso, de tal manera que quienes reciben los apoyos se ven obligados –consciente o inconscientemente– a demostrar gratitud política a la hora de emitir su voto. ¿Le suena al lector la frase aquella de: “Amor con amor se paga”?

En los últimos años, cuando menos en los cinco más recientes, claramente se ha observado que los llamados programas sociales del gobierno morenista, sin reglas de operación, sin controles adecuados y sin una correcta focalización, han jugado en materia de control político electoral un papel capital de 2021 a la fecha. ¿Habrá alguien que lo dude?

Y no termina ahí todo, porque dichos programas tienen además un cierto efecto multiplicador, al haber sido diseñados para comprometer no sólo a quienes directamente reciben las dádivas, sino también a otros miembros de la familia.