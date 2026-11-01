Román Bravo-Young hace historia: gana plata para México en el Mundial de Lucha 2026

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    Román Bravo-Young hace historia: gana plata para México en el Mundial de Lucha 2026
    Román Bravo-Young conquistó la primera medalla de México en un Campeonato Mundial absoluto de lucha, tras finalizar segundo en los 57 kilogramos de estilo libre en Astaná 2026. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El luchador mexicano derrotó al campeón mundial defensor y consiguió una medalla sin precedentes para el país en la categoría de 57 kilogramos, en Kazajistán

La lucha olímpica mexicana escribió una página inédita este domingo. Román Bravo-Young conquistó la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Lucha Astaná 2026, celebrado en Kazajistán, y se convirtió en el primer representante de México que alcanza el podio en una edición absoluta de esta competencia.

El gladiador de 27 años terminó como subcampeón en la división de 57 kilogramos, estilo libre, luego de caer en la final frente al estadounidense Spencer Lee, quien se impuso por superioridad técnica con marcador de 10-0.

Aunque no pudo quedarse con el oro, Bravo-Young consiguió un resultado que ninguna generación anterior de luchadores mexicanos había logrado en un Mundial mayor.

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El momento decisivo de su participación ocurrió durante las semifinales del sábado 31 de octubre, cuando derrotó 4-1 al norcoreano Han Chong-song, campeón defensor y uno de los favoritos al título.

Aquella victoria no solo le abrió las puertas de la final, también garantizó la primera medalla mundial de la historia para México en esta disciplina.

La hazaña tuvo un ingrediente de revancha. En el Campeonato Mundial de 2025, el propio Han había eliminado al mexicano en los cuartos de final.

Bravo-Young todavía tuvo una oportunidad de pelear por el bronce, pero perdió ante el armenio Arsen Harutyunyan y terminó aquella edición sin subir al podio.

Un año después, en la Arena Barys de Astaná, el seleccionado mexicano encontró la fórmula para superar al asiático. Tras ir abajo 1-0 al descanso, respondió con ataques a las piernas y derribos para dar vuelta al combate y asegurar su presencia entre los dos mejores del planeta.

Bravo-Young ya conocía la presión de competir en la élite mundial. Participó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y conquistó el oro de los 57 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, antes de conseguir su mayor resultado internacional.

Con esta plata, el mexicano coloca a la lucha nacional en una dimensión inédita y se perfila como uno de los referentes del ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

El oro mundial quedó pendiente, pero su actuación en Kazajistán ya tiene un sitio asegurado en la historia deportiva del país.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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