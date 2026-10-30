Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo

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    Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo
    El pliego petitorio de las y los estudiantes manifestados insiste en la solución de casos de acoso sexual y mejoramiento de instalaciones educativas. OMAR SAUCEDO

El representante legal del Restaurante Cántaros, Alejandro Valdés Dávila señaló el “grado de incomodidad” para los comerciantes

Ante el bloqueo que continúa fuera de las instalaciones del Tecnológico de Saltillo, el representante legal del Restaurante Cántaros, Alejandro Valdés Dávila señaló que esto es “terrible” para los comerciantes.

“Cómo lo hemos expresado desde la vez anterior, hace ya unos 3, 4, 5 o 6 años cuando hubo el primer cierre. Es terrible para todos los comerciantes sí nos afecta mucho asegurado”, dijo.

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En su caso, comentó que tienen clientes de muchos años y muy leales, que aún con los paseos familiares que hay los domingos buscan un lugar donde estacionarse a dos, tres, cuatro ó cinco cuadras y van”, dijo.

Aunque ahora con el bloqueo, la baja en ventas no llega ni a un 10%, añadió que “el grado de incomodidad y de castigo a nuestros clientes, es difícil ponerle un número y también si sigue ese plantón por mucho tiempo, este 10% que nos esté pegando puede crecer”.

Valdés Dávila indicó que hay negocios ubicados por la calle de Reynosa o incluso por el templo de Fátima a quienes también cree que les afecta mucho, los clientes de un negocio de cadena pueden buscar otro en otro punto de la ciudad, pero agregó que los comerciantes locales solo tienen un solo destino y le dificulta a los clientes encontrarlos.

Ante ello dijo representante legal del Restaurante Cántaros “respetamos las opiniones y los reclamos, según entiendo lo que están pidiendo son cosas materiales o de inversión y equipo, no puede uno compararlo contra los reclamos que están haciendo los estudiantes en Francia. Ellos lo único que están pidiendo, los jóvenes de primaria, secundaria y prepa es más maestros: menos alumnos por salón, más clases, mejores y más preparados lo maestros, ahí están preparando una mejor educación y aquí desconozco lo que estén pidiendo, pero entiendo que son cosas materiales que es más fácil negociarlas con algún apoyo federal con los tecnológicos nacionales”.

Finalmente indicó que se pudiera presionar un poco más para que las peticiones que hacen que los estudiantes logren satisfacer dentro de lo posible para que levanten lo más pronto posible este plantón.

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