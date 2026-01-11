Brigadas invernales refuerzan atención a población vulnerable ante frente frío en Saltillo
Autoridades municipales y estatales realizaron una brigada de invierno en colonias aledañas a San Nicolás de los Berros, donde se entregaron cobijas, alimentos y bebidas calientes en atención a las bajas temperaturas
Ante las bajas temperaturas asociadas al frente frío número 27, autoridades mantienen brigadas invernales en distintos sectores de Saltillo, con entrega de apoyos, habilitación de refugios y canales de atención para reportes ciudadanos.
La brigada invernal realizada este fin de semana en la colonia Héroes de Nacozari forma parte de una serie de acciones que se mantienen activas en la ciudad para atender a población vulnerable ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que estos recorridos buscan mantener contacto directo con la comunidad y brindar apoyos básicos durante la temporada invernal. “En conjunto vamos a estar entregando cobijas, despensa, chocolate caliente, pan y, donde se necesite, algunos hules, pero sobre todo estar muy presentes y tener contacto permanente con la comunidad”.
Comentó que las brigadas no se concentran en una sola colonia, sino que continuarán desplegándose en otros sectores conforme se identifiquen necesidades derivadas del frío. “Es importante estar al pendiente de la gente que vive en este sector y en todo el municipio”, comentó.
Por su parte, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que los recorridos incluyen colonias habitacionales y zonas cercanas a hospitales, donde se ha detectado la presencia de familias que permanecen en el exterior durante las noches. “Nos reportan que hay familias afuera de los hospitales y también ahí estaremos pasando para entregar comida caliente y abrigo”, dijo.
Además de la entrega de apoyos, las autoridades informaron que durante la temporada invernal se mantienen cinco refugios temporales habilitados en la ciudad para personas en situación de vulnerabilidad, como parte del operativo preventivo ante el frente frío número 27.
Finalmente, se pidió a la ciudadanía reportar a personas que requieran apoyo por el frío o cualquier situación de riesgo a través del 9-1-1, al 844-414-11-14 de la Policía Municipal, o mediante el Chat Bot de la Comisaría en el 844-893-09-09 ya que las brigadas continuarán activas durante los próximos días.