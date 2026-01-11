Brigadas invernales refuerzan atención a población vulnerable ante frente frío en Saltillo

Ante las bajas temperaturas asociadas al frente frío número 27, autoridades mantienen brigadas invernales en distintos sectores de Saltillo, con entrega de apoyos, habilitación de refugios y canales de atención para reportes ciudadanos.

La brigada invernal realizada este fin de semana en la colonia Héroes de Nacozari forma parte de una serie de acciones que se mantienen activas en la ciudad para atender a población vulnerable ante las bajas temperaturas registradas en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Club Saltillo 4x4 lleva juguetes y apoyo a cerca de 200 familias de ejidos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que estos recorridos buscan mantener contacto directo con la comunidad y brindar apoyos básicos durante la temporada invernal. “En conjunto vamos a estar entregando cobijas, despensa, chocolate caliente, pan y, donde se necesite, algunos hules, pero sobre todo estar muy presentes y tener contacto permanente con la comunidad”.