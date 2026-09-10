Recién salido del taller, camión de la Guayulera se incendia en Saltillo

Apenas había salido del taller cuando el camión de la Ruta Guayulera comenzó a presentar una falla mecánica e incendio, mientras circulaba fuera de ruta sobre el bulevar Isidro López Zertuche de Saltillo, la mañana de este jueves. El operador de la unidad informó que el vehículo había sido recogido del taller poco antes del incidente, por lo que se presume que una falla mecánica habría originado el siniestro.

Al percatarse de la situación, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, siendo bomberos quienes se trasladaron hasta el punto donde se encontraba el transporte público. Los vulcanos realizaron las maniobras para sofocar las llamas y controlar la situación, mientras el camión permanecía fuera de su recorrido habitual.