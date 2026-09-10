Recién salido del taller, camión de la Guayulera se incendia en Saltillo

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    Recién salido del taller, camión de la Guayulera se incendia en Saltillo
    El incendio dejó únicamente daños materiales en el camión; no se reportaron personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Camión de la Ruta Guayulera se incendió sobre el bulevar Isidro López Zertuche poco después de salir del taller; no hubo personas lesionadas

Apenas había salido del taller cuando el camión de la Ruta Guayulera comenzó a presentar una falla mecánica e incendio, mientras circulaba fuera de ruta sobre el bulevar Isidro López Zertuche de Saltillo, la mañana de este jueves.

El operador de la unidad informó que el vehículo había sido recogido del taller poco antes del incidente, por lo que se presume que una falla mecánica habría originado el siniestro.

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$!El camión de la Ruta Guayulera presentó una falla mecánica mientras circulaba fuera de su recorrido habitual.
El camión de la Ruta Guayulera presentó una falla mecánica mientras circulaba fuera de su recorrido habitual. ULISES MARTÍNEZ

Al percatarse de la situación, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia, siendo bomberos quienes se trasladaron hasta el punto donde se encontraba el transporte público.

Los vulcanos realizaron las maniobras para sofocar las llamas y controlar la situación, mientras el camión permanecía fuera de su recorrido habitual.

$!Bomberos acudieron al bulevar Isidro López Zertuche para sofocar el incendio de la unidad.
Bomberos acudieron al bulevar Isidro López Zertuche para sofocar el incendio de la unidad. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, se esperaba el arribo de elementos de Tránsito para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las acciones correspondientes para retirar la unidad del lugar.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio, por lo que el incidente quedó únicamente con daños en el vehículo.

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