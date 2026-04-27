Saltillo fortalece Amor en Movimiento; suma servicios de salud y promueve deporte con ‘Kikín’ Fonseca

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Saltillo fortalece Amor en Movimiento; suma servicios de salud y promueve deporte con ‘Kikín’ Fonseca
    Javier Díaz y Luly López encabezaron el relanzamiento de Amor en Movimiento, programa que amplía su cobertura con escáner mamario y entrega de baumanómetros. En el evento se contó con la presencia del exfutbolista “Kikín” Fonseca. CORTESÍA

Con el objetivo de ampliar la atención médica gratuita en colonias, barrios y ejidos, además de impulsar estilos de vida saludables entre la niñez y juventud, el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron el relanzamiento del programa social Amor en Movimiento, una de las estrategias asistenciales más representativas de la actual administración municipal.

La jornada reunió a decenas de familias saltillenses en el Biblioparque Norte y contó con la participación especial del exfutbolista, analista deportivo y comentarista mexicano Francisco “Kikín” Fonseca, quien se sumó a las actividades deportivas y recreativas para incentivar entre niñas, niños y adolescentes la práctica del ejercicio como herramienta de salud, disciplina y prevención.

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$!El alcalde Javier Díaz González señaló que Amor en Movimiento es uno de los programas sociales con mayor impacto, al acercar atención médica y apoyos funcionales a miles de saltillenses.
El alcalde Javier Díaz González señaló que Amor en Movimiento es uno de los programas sociales con mayor impacto, al acercar atención médica y apoyos funcionales a miles de saltillenses. CORTESÍA

Durante su mensaje, el alcalde Javier Díaz destacó que el relanzamiento responde a los resultados positivos que ha dejado el programa desde su implementación, pues miles de personas han accedido a apoyos y servicios médicos sin costo directamente en sus sectores habitacionales.

“Amor en Movimiento es una gran causa que abandera mi esposa Luly López Naranjo desde el DIF Saltillo. Desde el inicio de nuestra administración, ella entendió que no bastaba con brindar servicios, sino que había que acercarlos hasta la gente que más lo necesita. Por eso, ahora el DIF llega hasta las colonias, barrios o ejidos a ofrecerle a nuestra gente servicios de salud con calidad y, sobre todo, con mucho amor”, expresó.

El edil subrayó que para este 2026 el programa no solo continuará con la entrega de aparatos auditivos, lentes, glucómetros y atención dental, sino que además incorpora nuevos beneficios como el servicio de escáner mamario y la entrega de baumanómetros para personas con problemas de hipertensión, con el propósito de fortalecer la prevención y el monitoreo oportuno de enfermedades.

Javier Díaz mencionó que estas acciones se impulsan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de INSPIRA Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, a fin de consolidar una política social cercana y con impacto directo en la calidad de vida de la población.

$!Luly López Naranjo destacó que Amor en Movimiento ha permitido llevar servicios de salud gratuitos directamente a colonias, barrios, ejidos y escuelas de Saltillo.
Luly López Naranjo destacó que Amor en Movimiento ha permitido llevar servicios de salud gratuitos directamente a colonias, barrios, ejidos y escuelas de Saltillo. CORTESÍA

Por su parte, Luly López Naranjo informó que Amor en Movimiento ha llevado a cabo 128 jornadas en colonias, barrios y comunidades rurales, además de 31 visitas a escuelas, alcanzando una cobertura importante entre sectores vulnerables del municipio.

Precisó que, a través de esta estrategia, se han entregado de manera gratuita 5 mil 952 lentes, mil 846 aparatos auditivos, mil 898 servicios dentales y 559 glucómetros, cifras que reflejan la aceptación y necesidad del programa entre la población.

“Con este programa decidimos salir a las colonias y comunidades rurales y atender a la gente en su lugar para mejorar así su calidad de vida”, señaló la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Como invitado especial, Francisco “Kikín” Fonseca reconoció la magnitud de la iniciativa social y llamó a los ciudadanos a aprovechar este tipo de beneficios, al considerar que no en todos los municipios existen programas con atención directa y gratuita.

“Poca gente se preocupa verdaderamente por su gente, como lo hacen Javier Díaz y Luly López; aprovechen estos beneficios, porque en estos tiempos es de reconocer que existan programas que apoyan y, aún más, que lleguen hasta donde está la gente”, manifestó.

El exseleccionado nacional también participó en una dinámica deportiva en las canchas de soccer del Biblioparque Norte, donde convivió con jóvenes futbolistas y familias. Ahí destacó la importancia de fomentar la actividad física desde edades tempranas, al señalar que el deporte ayuda a mantener a niñas y niños alejados de conductas de riesgo.

“Si un niño estudia y hace deporte, seguramente va a estar más alejado de los vicios y de cosas que no le dejan nada bueno”, puntualizó.

Asimismo, Fonseca dijo sentirse sorprendido por el ambiente de tranquilidad que percibió en Saltillo, al reconocer la seguridad que prevalece en la ciudad en comparación con otras regiones del país.

En el marco del evento protocolario, Javier Díaz y Luly López hicieron entrega simbólica a beneficiarios de un aparato auditivo, unos lentes, un glucómetro y un baumanómetro, mientras que Dora Elia Morín Ramírez, en representación de quienes han recibido apoyos, agradeció la sensibilidad de las autoridades municipales.

$!Francisco “Kikín” Fonseca reconoció el alcance de la estrategia impulsada en Saltillo y llamó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios que llegan hasta sus colonias.
Francisco “Kikín” Fonseca reconoció el alcance de la estrategia impulsada en Saltillo y llamó a la ciudadanía a aprovechar los beneficios que llegan hasta sus colonias. CORTESÍA
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“Gracias por tomarnos en cuenta, por hacernos sentir respaldados y por todo su apoyo”, expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró que su administración seguirá apostando por programas que combinen salud, asistencia social, recuperación de espacios públicos y promoción deportiva, adelantando que continuará trabajando de la mano con deportistas de alto nivel para acercar más actividades a distintos sectores de Saltillo y fortalecer el tejido social.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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