Reconocen a los mejores ejemplares de Angus Negro en el Rodeo Saltillo 2025

En medio de un ambiente de tradición ganadera, este viernes se llevó a cabo la premiación de los mejores ejemplares nacionales de Angus Negro en el Rodeo Saltillo 2025, uno de los encuentros más importantes del sector en el norte del país.

Criadores de diferentes regiones presentaron lo mejor de su genética bovina, evaluada por un juez con base en su desarrollo y estructura. La ganadería de Noé González Espinoza dominó la competencia al obtener el primer lugar en puntuación acumulada con 316 unidades, gracias a la destacada participación de sus ejemplares tanto en hembras como en machos.

Sobresalieron animales como la hembra becerra menor con placa número 3, CAM Erika 25 08, que fue reconocida como campeona de su categoría, así como el becerro menor con placa 65, también de su propiedad, que se coronó campeón.