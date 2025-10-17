Reconocen a los mejores ejemplares de Angus Negro en el Rodeo Saltillo 2025
La premiación se realizó en el marco del festival, como parte de las actividades ganaderas que reúnen a criadores y productores de todo el país.
En medio de un ambiente de tradición ganadera, este viernes se llevó a cabo la premiación de los mejores ejemplares nacionales de Angus Negro en el Rodeo Saltillo 2025, uno de los encuentros más importantes del sector en el norte del país.
Criadores de diferentes regiones presentaron lo mejor de su genética bovina, evaluada por un juez con base en su desarrollo y estructura. La ganadería de Noé González Espinoza dominó la competencia al obtener el primer lugar en puntuación acumulada con 316 unidades, gracias a la destacada participación de sus ejemplares tanto en hembras como en machos.
Sobresalieron animales como la hembra becerra menor con placa número 3, CAM Erika 25 08, que fue reconocida como campeona de su categoría, así como el becerro menor con placa 65, también de su propiedad, que se coronó campeón.
Luis Alonso Pacheco Ochoa ocupó el segundo lugar con 275 puntos. Entre sus logros más importantes destacó la progenie de toro, con tres animales en competencia, así como los campeonatos obtenidos en las categorías de becerro mayor, joven y la reservada en vaquilla.
David Pérez Velázquez cerró el podio con 116 puntos, impulsado por su ejemplar con placa 46, campeona en la categoría de vaquilla. La premiación también reconoció la calidad de la progenie de vaca, en la que dos ejemplares de Noé González Espinoza fueron reconocidos.
En la categoría de machos se repartieron los títulos entre distintas ganaderías, con menciones para Pedro Pastor Hernández Guerrero, Osvaldo Vázquez Luna, Yeguada El 3 de San Miguel, la Bonanza de Los Altos, Noé González y Posta El Cuatro entre otros.
El gran campeón de raza fue el torete con placa 87, presentado por Noé González Espinoza, quien además fue campeón en su categoría.
La distinción de campeón de raza reservado recayó en el ejemplar con placa 83, de la ganadería de Luis Alonso Pacheco Ochoa.
El Rodeo Saltillo 2025 continúa durante el fin de semana con conciertos, muestras comerciales, gastronomía regional y entretenimiento familiar.