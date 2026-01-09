Saltillo: CIZ integra robots humanoide y cuadrúpedo a su modelo educativo

En el marco de su 89 aniversario, el Colegio La Salle Ignacio Zaragoza presentó al robot humanoide Unitree G1 y a un robot cuadrúpedo que se integrarán de forma activa al modelo educativo de la institución. Este hito coloca al colegio como la primera escuela en Latinoamérica en incorporar un robot humanoide dentro de las clases, y como la primera en México en contar con un androide con manos articuladas, de los cuales solo existen tres en el mundo. TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk: el robot Optimus de Tesla acabará con la pobreza en todo el mundo La presentación se realizó este viernes en las instalaciones del colegio en el marco de su aniversario como un regalo para los estudiantes y docentes forman parte de la comunidad educativa lasallista.

Javier Tovar coordinador de robótica y embajador del CIZ Innovation Center, explicó que la implementación de estos robots comenzó desde el ciclo pasado con clases enfocadas en la parte pedagógica y el uso de tecnologías emergentes. El humanoide no solo será una herramienta de apoyo, sino que fungirá como un instructor más dentro del aula, permitiendo la interacción directa entre alumnos y tecnología mediante plataformas de programación por bloques y lenguajes más avanzados.

El proyecto se desarrolla en colaboración con empresas de la región y con el Innovation Center de la institución, enfocado al cien por ciento en tecnología emergente. El robot humanoide tiene un costo aproximado de 30 mil dólares, mientras que el cuadrúpedo ronda los 15 mil. El robot cuadrúpedo está orientado principalmente a funciones de rescate y a la experimentación con sistemas de conexión e inteligencia artificial, mientras que el humanoide participará en distintas actividades curriculares y extracurriculares. Desde jugar ajedrez y practicar deportes con los estudiantes, hasta formar parte de eventos institucionales como la inauguración de las Olimpiadas Lasallistas en mayo, donde podrá dar la patada inicial y encender el fuego olímpico.

Además, el robot podrá impartir conferencias previamente programadas con inteligencia artificial y, conforme se integren más archivos y programas desarrollados por los propios alumnos, ampliará sus capacidades. El director del colegio, Luis Arturo Dávila de León, destacó que el objetivo no es tener un robot como un elemento lúdico, sino como una herramienta académica que permita a los estudiantes aprender a programar y desarrollar tecnología. Señaló que el impacto principal será educativo, ya que los alumnos participarán activamente en la creación de contenidos que el robot utilizará, fortaleciendo su formación en robótica, inteligencia artificial e incluso en idiomas, como el inglés y el francés.