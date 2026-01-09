Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump

Por: Michelle Goldberg A lo largo del segundo mandato de Donald Trump, cuando ha enviado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) armados y enmascarados a las ciudades, la población local ha intentado resistir organizando vigilancias vecinales, tanto para advertir a la gente de que se acercan los agentes como para documentar las detenciones que realizan. Mineápolis, donde esta semana el ICE puso en marcha, lo que su director en funciones denominó la “mayor operación de inmigración de la historia”, no fue diferente. Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, me dijo que desde que el ICE intensificó sus operaciones en Mineápolis, se ha sentido “como si nos inundara un grupo paramilitar hostil que maltrata, insulta y aterroriza a nuestros vecinos”. Y los habitantes de Mineápolis han respondido: “La gente tiene sus silbatos y su pequeño sistema de alerta para avisar a la gente que el ICE está en el vecindario. Han estado protestando. Han estado ahí afuera intentando proteger a sus vecinos”.

Muchas de estas personas probablemente creían que, incluso en los Estados Unidos de Trump, los ciudadanos siguen teniendo libertades inviolables que les permiten enfrentarse a los irregulares engreídos que han llegado a sus comunidades. Los derechos civiles de los inmigrantes se han visto profundamente limitados; incluso quienes son titulares de la tarjeta verde están sobre aviso de que este gobierno puede detenerlos y deportarlos simplemente por protestar. Pero los estadounidenses —sobre todo, seamos sinceros, los estadounidenses blancos— podrían haberse creído inmunes a los abusos del ICE. El asesinato de Renee Nicole Good, madre de tres hijos y viuda de un veterano militar, pone a prueba esa suposición. El ICE, según dijo Ellison, prácticamente le está diciendo a la gente: "'Si quieres defender a tus vecinos, vas a hacerlo arriesgando tu propia vida'. Creo que ese es el mensaje inequívoco. Solo con ver la grabación, podrían haber dicho: 'Vete de aquí', ¿no? Y entonces ella se iba de allí. No querían que se fuera de allí. Querían arrastrarla fuera del coche o hacer lo que hicieron. Y se trataba de dar lecciones".

La lección no terminó con el asesinato de Good: el gobierno tuvo que desprestigiarla después. Como informó The New York Times, imágenes de transeúntes filmadas desde varios ángulos diferentes muestran que el agente que disparó a Good no estaba en la trayectoria de su todoterreno cuando abrió fuego contra ella. Eso no impidió que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusara a Good de intentar atropellar a los agentes en "un acto de terrorismo doméstico". El vicepresidente JD Vance la llamó "izquierdista desquiciada". En la imaginación de algunos miembros de la derecha, Good pasó rápidamente a representar a todas las chirriantes madres de la Resistencia a las que les gustaría ver aplastadas. Fox News se mofó de que Good fuera una "poeta autoproclamada" —es ganadora de un prestigioso premio de poesía— "con pronombres en su biografía". El locutor de radio conservador Erick Erickson la describió como una "AWFUL", o "Affluent White Female Urban Liberal" (mujer blanca, rica, citadina y liberal, cuyas siglas en inglés dan como resultado la palabra para "terrible").

Es muy posible que, si Good hubiese sobrevivido, el gobierno de Trump habría intentado procesarla. Eso es esencialmente lo que le ocurrió en octubre a Marimar Martínez, ciudadana estadounidense en Chicago. Martínez iba en su coche e intentaba advertir a la gente sobre el ICE cuando chocó con un vehículo de la Patrulla Fronteriza. Los funcionarios federales afirmaron que ella "embistió" el coche conducido por el agente Charles Exum, mientras que sus abogados sostienen que él la chocó por un costado. Exum salió de su coche y le disparó cinco veces. Martínez sobrevivió, solo para que el Departamento de Justicia la acusara a ella de agresión contra un agente federal. Sus abogados no tardaron en descubrir que Exum se había jactado de abrir fuego en mensajes de texto. En uno de ellos escribió: "Disparé 5 veces y ella tenía 7 agujeros. Apúntenlo en sus libretas, chicos". En otro decía: "Genial. Mis quince minutos de fama. Lmao". El Departamento de Justicia terminó por abandonar el caso antes de que pudieran revelarse más mensajes. El increíble sadismo de Exum no debería haber sido sorprendente; refleja la cultura que el gobierno está fomentando entre sus agentes de inmigración. En un anuncio de reclutamiento del ICE, un agente maneja un arma montada encima de una especie de vehículo militarizado, con las palabras: "Destruye el diluvio". Era una referencia al videojuego Halo, en el que los jugadores deben matar a una avalancha de alienígenas espaciales hostiles. Otra muestra a caballeros con espadas con las palabras: "Los enemigos están a las puertas".