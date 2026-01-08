Desechos útiles venezolanos

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump se negó a respaldar una transición en Venezuela de la mano de la líder opositora, María Corina, argumentando que ni ella ni Edmundo González Urrutia, a quien se ha reconocido como el presidente legítimo, cuentan con el apoyo ni el respeto suficiente.

Pese a ello, el jueves de la semana próxima, el republicano recibirá a Machado en Washington.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, declaró Trump sobre le encuentro.

