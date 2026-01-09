Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, mantiene un despliegue de brigadas y personal técnico en los ejidos de la región para atender las contingencias derivadas de los frentes fríos y la temporada invernal.

Diego Fuentes, titular de la dependencia, señaló que la prioridad del alcalde Javier Díaz es mantener el contacto directo. “Tenemos técnicos que están dedicados a estar en las comunidades rurales principalmente, a tener el contacto directo con nuestra gente y estar alerta”, afirmó.

El funcionario destacó la coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Civil para prevenir riesgos. “La gente sabe que en cualquier circunstancia, cualquier contingencia que tengan nos echan la llamada. Tenemos grupos de WhatsApp donde se están informando”, explicó el director.

Como parte de las acciones inmediatas, este sábado se realizará una jornada en el ejido San Francisco. “Estaremos por ahí compartiendo también la Rosca de Reyes y varias cosas que tenemos ahí para nuestra gente”, comentó Fuentes respecto a la visita con el DIF Saltillo.

En materia financiera, el director adelantó que para el presente 2026 se busca igualar la inversión histórica del periodo anterior. “El año pasado se logró una inversión de 100 millones de pesos y esperamos una cantidad similar para este año”, detalló.

Fuentes subrayó que las necesidades del sector rural son constantes y requieren atención permanente. “El campo, lo hemos señalado, tiene una necesidad muy grande, muy importante y no hay que aflojarle”, enfatizó el titular de Desarrollo Rural ante los medios.

La estrategia municipal se divide en dos grandes ejes para cubrir de manera integral a los habitantes. “Hemos estado trabajando en dos vertientes: por una parte, la parte productiva con ganadería y agricultura; y por otra parte, la parte social”, indicó.

Dentro de las acciones sociales, se prioriza el bienestar básico de las familias en las comunidades. “Es una cuestión muy importante con mejoramiento de vivienda, con desazolves, con programa alimentario del DIF y bueno, pues seguiremos redoblando esfuerzos”, puntualizó.

Finalmente, el funcionario reiteró que el campo demanda mucha presencia institucional para garantizar la estabilidad de los productores. “El campo demanda de mucha atención y de mucha presencia”, concluyó Diego Fuentes durante la entrevista.