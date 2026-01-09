POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila

I. RECORDATORIO

Agudos observadores nos dicen que el reciente anuncio realizado por la FGR de Ernestina Godoy, en relación con la detención de un excolaborador de Genaro García Luna, tiene un significado que va más allá de seguirle sacando los trapitos al sol al villano favorito de la cuatroté. ¿Cuál es éste? Pues que no importa cuánto tiempo haya transcurrido desde que ocurrieron los hechos: si se trata de robos al erario, los casos no se olvidan y, si estos siguen abiertos, la persecución en contra de quienes hayan sido señalados de perpetrarlos continúa y, como en el caso del excolaborador de García Luna, la justicia puede tardar... pero llega.

II. NO SE OLVIDA

¿Y por qué es importante la reflexión? Pues porque quienes cometieron delitos en contra de la hacienda pública coahuilense, y nos heredaron lo que hoy se conoce como la “megadeuda”, no deberían cantar victoria y pensar que, como ya transcurrió más de una década desde que realizaron sus enjuagues, entonces ya todo quedó en el olvido. A lo mejor, dicen los enterados, podría aguardarles una sorpresa...

TE PUEDE INTERESAR: Cae exfuncionario federal ligado a Genaro García Luna

III. CUIDAR LO QUE FUNCIONA

Tres meses han pasado desde que arrancó el programa “Aquí Vamos Gratis” del Ayuntamiento de Saltillo que preside Javier Díaz González. Mucho se ha dicho del ahorro para los usuarios, pero hoy el foco va en otro sentido: la cultura ciudadana. Nos cuentan que las unidades siguen limpias, funcionales y prácticamente como nuevas. ¿La razón? El comportamiento de los usuarios. Camiones nuevos, ordenados y sin grafiti han generado respeto. El ciudadano cuida lo que siente suyo. Esa es una lección clave: si la autoridad pone orden, el ciudadano responde. El reto ahora es mantener el estándar y replicarlo en todo lo demás.

IV. CONDUCTA CONTAGIOSA

La experiencia del transporte gratuito confirma lo que muchos estudios sostienen: cuando el entorno es limpio y digno, las personas se comportan mejor. Si el camión está cuidado, el usuario lo cuida. Así de simple. Es una cadena positiva que debe reconocerse y extenderse. Porque, así como se repite que “el pueblo tiene el gobierno que merece”, también hay que decirlo claro: cuando el pueblo pone el ejemplo, el gobierno debe estar a la altura. Si los ciudadanos ya están haciendo su parte, ahora le toca a la autoridad no fallarles.

V. ¿VA LA BUENA?

Que ahora sí, para marzo próximo, podría llevarse a cabo el proceso de subasta de Altos Hornos de México, afirmó el síndico del Concurso Mercantil, Víctor Manuel Aguilera. Y ya hay casi una decena de postores anotados para pujar en dicho proceso, de los cuales se considera que entre cuatro y cinco podrían llegar hasta la etapa final. El problema es que sigue sin quedar claro el tamaño de los pasivos de la empresa, entre ellos el correspondiente al adeudo que se tiene con las 14 personas que han sido empadronadas como acreedores laborales de la acerera. Y, como ya se ha dicho antes, ese dato es crucial para que los inversionistas le entren a rescatar la empresa.

VI. Y HAY MÁS

Además de los pasivos laborales están los adeudos que AHMSA tiene con entidades públicas por diversos conceptos y sobre los cuales, se ha insistido, es necesario que se hagan quitas y reestructuras. El SAT, el IMSS, Pemex y la CFE figuran entre los acreedores más importantes y las sumas que se les adeudan son del orden de los miles de millones de pesos, según los enterados. Habrá que ver si hacen una oferta de primavera para que se animen los postores...

TE PUEDE INTERESAR: Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados

VII. RENCILLAS

Siempre se ha sabido que uno de los signos característicos de la vida interna de la Facultad de Jurisprudencia es que los integrantes de su comunidad viven en una confrontación constante provocada por la existencia de distintos “clanes” que, eventualmente, mantienen controversias irreconciliables. Y las pasiones que dicha rivalidad despierta trascienden los muros de la institución, tal como ocurrió ayer, apenas concluida la elección de la nueva mesa directiva del Colegio de Notarios, que desde ayer encabeza Francisco Aguirre Sánchez, debido a que los ánimos se les desbordaron a dos de los integrantes de dicho gremio, al grado de llegar a las manos.

VIII. SE LO PERDIERON

El encontronazo entre los fedatarios, nos dicen los enterados, no guarda relación alguna con la vida del Colegio del cual forman parte, sino que deriva de los pleitos internos de la Facultad que dirige Alfonso Yáñez Arreola. Ambos notarios, se dice, son “de mecha corta”, así que la cercanía a la cual les obligó la elección de ayer detonó el rifirrafe que, una vez conocido en el gremio, hizo arrepentirse a los que no asistieron al evento, pues se perdieron uno de los pocos momentos “buenos” de los últimos años.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones

IX. EXCESO EXTREMO

Tremendo relajo se armó entre General Cepeda y Parras, donde un familiar de un funcionario de alto nivel del municipio de las parras decidió dispararle a un venado... sin permiso ni autorización de ningún tipo. El problema escaló y terminó con regaños, disculpas incómodas y un muy justificado enfado del propietario del rancho donde ocurrieron los hechos: un empresario que ha invertido tiempo y recursos en preservar la fauna local, repoblando especies como el oso y el propio venado. Por eso, el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara haría bien en poner orden. Porque cuando el desorden empieza en casa, la autoridad no puede mirar hacia otro lado.