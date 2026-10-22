Ignoran semáforo y desatan choque en Saltillo; tres personas terminan lesionadas

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    Ignoran semáforo y desatan choque en Saltillo; tres personas terminan lesionadas
    La camioneta Toyota Sienna golpeó el costado izquierdo del Kia Rio, que terminó girado y en dirección contraria a la circulación. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce de las calles Pablo Ruiz Rivas y Carlos Santana; las aseguradoras no lograron un acuerdo entre los involucrados

Tres personas resultaron con lesiones leves luego de un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de las calles Pablo Ruiz Rivas y Carlos Santana, en la colonia Isabel Amalia, en Saltillo, presuntamente ocasionado por no respetar la luz roja del semáforo.

El percance movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión.

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La camioneta Toyota Sienna transitaba por la calle Carlos Santana y golpeó la parte lateral izquierda del vehículo Kia Rio, que circulaba por Pablo Ruiz Rivas, lo que provocó que girara y quedara en dirección contraria.

$!Ante la falta de un acuerdo entre los conductores sobre la responsabilidad del accidente, las autoridades consignaron el caso al Ministerio Público.
Ante la falta de un acuerdo entre los conductores sobre la responsabilidad del accidente, las autoridades consignaron el caso al Ministerio Público. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención médica a tres personas que resultaron lesionadas durante el impacto entre los vehículos involucrados.

Tras la valoración, los socorristas determinaron que los afectados presentaban únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a algún hospital.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los tres lesionados, quienes no requirieron traslado hospitalario.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los tres lesionados, quienes no requirieron traslado hospitalario. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, personal de las compañías aseguradoras llegó al cruce para revisar los daños en las unidades y buscar un acuerdo entre los participantes. Sin embargo, ninguno de los conductores aceptó la responsabilidad por el accidente.

Ante la falta de un acuerdo entre las partes, las autoridades determinaron consignar el caso ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

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