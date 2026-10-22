Ignoran semáforo y desatan choque en Saltillo; tres personas terminan lesionadas

Tres personas resultaron con lesiones leves luego de un accidente vial registrado la mañana de este jueves en el cruce de las calles Pablo Ruiz Rivas y Carlos Santana, en la colonia Isabel Amalia, en Saltillo, presuntamente ocasionado por no respetar la luz roja del semáforo. El percance movilizó a elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión.

La camioneta Toyota Sienna transitaba por la calle Carlos Santana y golpeó la parte lateral izquierda del vehículo Kia Rio, que circulaba por Pablo Ruiz Rivas, lo que provocó que girara y quedara en dirección contraria.

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron al sitio para brindar atención médica a tres personas que resultaron lesionadas durante el impacto entre los vehículos involucrados. Tras la valoración, los socorristas determinaron que los afectados presentaban únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a algún hospital.