Recuperan tractocamión sustraído en la carretera Monterrey-Saltillo

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila recuperaron un tractocamión que había sido sustraído el pasado sábado 12 de septiembre, cuando circulaba por la carretera Monterrey-Saltillo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el reporte sobre la unidad fue recibido a través del Sistema Estatal de Emergencia, lo que permitió activar el protocolo de reacción y desplegar acciones para su localización.

La unidad fue ubicada en las inmediaciones del Arco de Seguridad de la Policía Estatal, en el municipio de Ramos Arizpe. Durante el operativo también fue recuperada una góndola que se encontraba relacionada con el tractocamión.

Como parte de las acciones implementadas, los elementos de seguridad realizaron la intervención bajo los procedimientos establecidos y procurando evitar riesgos para terceras personas que se encontraban en la zona.