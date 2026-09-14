Joven de 19 años sufre muerte cerebral tras accidente en moto en Monclova; familia exige justicia

MONCLOVA, COAH.- Entre la angustia de ver a su hijo conectado a un respirador y ver cómo poco a poco se pierde la esperanza de que pueda seguir viviendo, Natali Cruz Cadena exige justicia por el accidente que mantiene a su hijo Jesucristo Iván Orozco Cruz, de 19 años, en terapia intensiva, con diagnóstico de muerte cerebral. La madre de familia responsabilizó a Gerardo Bernal Mireles, señalado como el conductor de la camioneta que presuntamente arrolló al joven la noche del pasado miércoles, alrededor de las 9:30, en el sector de la colonia Veteranos, al oriente de Monclova.

De acuerdo con el relato de la madre, Iván salió de su domicilio en la colonia Plan de Guadalupe para comprar hielo, como acostumbraba hacerlo, cuando una camioneta se le atravesó a exceso de velocidad y lo proyectó varios metros. “Mi hijo iba a comprar hielo. Él siempre iba al Oxxo a comprar hielo y los muchachos de ahí ya lo conocían. Iba en la moto y se le atraviesa la troca que venía a exceso de velocidad, se le atraviesa y me lo avienta varios metros”, narró. Tras el impacto, el joven quedó inconsciente sobre el pavimento y ya no reaccionaba cuando llegaron a auxiliarlo, según relató su madre. “Cuando me hablan, mi hijo estaba tirado, ya inconsciente, ya no reaccionaba”, expresó entre lágrimas. La familia trasladó al joven a un hospital, donde los médicos les informaron que presentaba un severo golpe en la cabeza y que había sufrido muerte cerebral. “Cuando llegamos aquí, la doctora de terapia me dijo que mi hijo tenía muerte cerebral. Y ahorita su corazón ya se le está cansando, ya puede ser que ya no resista más”, declaró Natali. La mujer aseguró que desde que ingresó al hospital no han recibido esperanza sobre la recuperación de su hijo y que su estado continúa siendo crítico. Su estado de salud está cada vez más deteriorado. “Está muy mal, acaba de pasar el doctor y nos dijo que está igual, con muerte cerebral desde que llegó mi hijo, no reacciona nada”, manifestó.

Entre el dolor y la impotencia, Natali Cruz Cadena afirmó que el conductor señalado continúa en libertad, situación que considera injusta ante la gravedad de las lesiones que sufrió su hijo. La madre aseguró que, según lo que le han informado, el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, por lo que exigió que se investigue y se determine su responsabilidad. “Quiero que se haga justicia, que lo encierren, porque mi hijo se está muriendo y él está suelto. No puede ser”, reclamó. También denunció que el caso estaría tomando una dirección distinta, pues presuntamente se les ha dicho que el joven habría sido responsable del accidente, mientras que el conductor permanece libre. “No quieren decir que mi hijo tuvo la culpa, no sé, o sea, quieren comprar todo y eso está mal. Yo nomás exijo justicia”, expresó. La madre agregó que una vecina del sector estaría responsabilizando también a Iván por lo ocurrido, situación que, dijo, le genera mayor dolor e indignación. “Mi hijo siempre cargaba el casco” Ante los señalamientos sobre el uso del casco, Natali aseguró que su hijo acostumbraba utilizarlo y que la noche del accidente lo llevaba consigo. “Mi hijo siempre se lo ponía el casco, él nunca dejaba el casco y todo lo llevaba, porque cuando yo llegué él estaba el casco tirado”, afirmó. La mujer pidió que no se responsabilice al joven sin que se realice una investigación completa y se esclarezcan las circunstancias del percance. “Que se haga responsable de la muerte de mi hijo, porque es un dolor muy grande y necesito que él vaya y se entregue”, dijo al dirigirse al conductor señalado. Con la voz entrecortada, Natali Cruz Cadena solicitó la intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas, del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, y de las autoridades correspondientes para evitar que el caso quede impune. “A todas las autoridades les pido de su apoyo, porque esto no se debe quedar así. Deben de castigar a las personas que le han quitado la vida a mi hijo”, expresó. La madre insistió en que busca que se castigue a quien resulte responsable y que se esclarezca si hubo consumo de alcohol, exceso de velocidad o cualquier otra circunstancia que haya provocado el accidente. “Yo lo responsabilizo de la muerte de mi hijo. Él me lo quitó. Él fue el que me lo atropelló. Yo necesito justicia”, reclamó. Natali afirmó que nadie podrá devolverle a su hijo y que el dolor de perderlo mientras el presunto responsable permanece libre es una situación que no está dispuesta a aceptar. “Él contento con su mamá, y a mí nadie me lo va a devolver. Nadie me va a devolver a mi hijo”, lamentó.

La familia permanece a la espera de la evolución del joven, mientras exige que las autoridades investiguen los hechos y determinen las responsabilidades legales correspondientes. Hasta el momento, en la información proporcionada por la familia no se cuenta con una postura oficial de la Fiscalía General del Estado sobre la situación jurídica del conductor señalado ni sobre el avance de la investigación.

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