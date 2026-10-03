Recuperan vehículo robado tras cateo en la colonia Postal Cerritos de Saltillo

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Saltillo
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    Recuperan vehículo robado tras cateo en la colonia Postal Cerritos de Saltillo
    Personal de las corporaciones municipales, estatales y de la Marina resguarda el inmueble de la calle Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos, donde fue localizado el vehículo robado. ULISES MARTÍNEZ

El inmueble, ubicado en la calle Correo Mayor, era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de unidades robadas; en el operativo participó personal de la Marina

Un vehículo con reporte de robo fue localizado dentro de un inmueble en la colonia Postal Cerritos durante un operativo en el que fue detenido Juan Pablo “N”, alias “El Wero”, de 47 años, informó el comisionado de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix.

Las acciones estuvieron a cargo del Agrupamiento contra Robo de Vehículos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que daba seguimiento al robo de un Nissan Tsuru, modelo 2001, color negro y con placas FMM 188 D, ocurrido el pasado 23 de septiembre sobre la Avenida Central, en la colonia Vista Hermosa.

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Con apoyo del sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, los oficiales siguieron el trayecto del automóvil hasta ubicar un domicilio en la calle Correo Mayor, en Postal Cerritos, que era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de unidades robadas.

$!El detenido, identificado como Juan Pablo “N”, alias “El Wero”, de 47 años, quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.
El detenido, identificado como Juan Pablo “N”, alias “El Wero”, de 47 años, quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. CORTESÍA

La Comisaría solicitó un cateo a la Fiscalía General del Estado, que se realizó este sábado 3 de octubre. En el interior del inmueble se localizó el vehículo reportado, ya desmantelado y cortado en partes. De acuerdo con la información recabada por este medio, la unidad ya llevaba más de 80 por ciento desmantelada.

$!Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron el inmueble durante el cateo, en el que también participaron el Grupo de Reacción Sureste y personal de la Marina Armada de México.
Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron el inmueble durante el cateo, en el que también participaron el Grupo de Reacción Sureste y personal de la Marina Armada de México. CORTESÍA

En el operativo participaron el Agrupamiento contra Robo de Vehículos, la Policía Municipal de Saltillo, el Grupo de Reacción Sureste y personal de la Marina Armada de México, que acudió al inmueble para brindar seguridad mientras se realizaban las labores.

$!Los restos del vehículo recuperado quedaron sobre la plataforma de la grúa. El inmueble era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de unidades robadas.
Los restos del vehículo recuperado quedaron sobre la plataforma de la grúa. El inmueble era presuntamente utilizado para el desmantelamiento de unidades robadas. ULISES MARTÍNEZ

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

“Estamos trabajando en distintos frentes para incrementar cada día más la seguridad en Saltillo, como es la instrucción del alcalde Javier Díaz González”, señaló Garza Félix.

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