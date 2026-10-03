Aseguran a dos presuntos responsables del homicidio en Cañada Ancha, Ramos Arizpe

La Policía Estatal de Coahuila aseguró a dos probables responsables del homicidio de Alberto Fuentes Pérez, cometido el pasado 2 de octubre en el ejido Cañada Ancha, en Ramos Arizpe. La detención ocurrió en los límites de Saltillo con el municipio de General Cepeda. Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 37 años, y Alexis “N”, de 33 años. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado participó en la búsqueda y localización, en coordinación con las policías municipales de Ramos Arizpe y Saltillo.

Fuentes Pérez, de 60 años y dedicado a la compra y venta de chatarra, fue asesinado a puñaladas al interior de su negocio, ubicado en el cruce de las calles Palma y Mezquite. De acuerdo con sus familiares, atendió a una persona que acudió a ofrecerle fierro en venta; al momento del pago, la víctima sacó dinero y el individuo lo habría amenazado con un arma blanca.

Al oponerse al atraco, recibió al menos dos heridas en el cuello. El presunto responsable huyó a bordo de un Nissan Tsuru verde. Horas después se informó sobre la localización del vehículo, versión que en su momento no fue confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado. En el lugar, personal de Servicios Periciales marcó 10 evidencias, entre ellas rastros de sangre al interior y exterior del negocio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.