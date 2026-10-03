Aseguran a dos presuntos responsables del homicidio en Cañada Ancha, Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Aseguran a dos presuntos responsables del homicidio en Cañada Ancha, Ramos Arizpe
    Los dos detenidos, presentados ante las autoridades estatales. Fueron identificados como Juan “N”, de 37 años, y Alexis “N”, de 33 años. CORTESÍA

La Policía Estatal los aseguró en los límites de Saltillo con General Cepeda; la AIC participó en la búsqueda, junto con las policías de Ramos Arizpe y Saltillo

La Policía Estatal de Coahuila aseguró a dos probables responsables del homicidio de Alberto Fuentes Pérez, cometido el pasado 2 de octubre en el ejido Cañada Ancha, en Ramos Arizpe. La detención ocurrió en los límites de Saltillo con el municipio de General Cepeda.

Los detenidos fueron identificados como Juan “N”, de 37 años, y Alexis “N”, de 33 años. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado participó en la búsqueda y localización, en coordinación con las policías municipales de Ramos Arizpe y Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asesinan-a-adulto-mayor-tras-ser-asaltado-en-ramos-arizpe-KB23884428

Fuentes Pérez, de 60 años y dedicado a la compra y venta de chatarra, fue asesinado a puñaladas al interior de su negocio, ubicado en el cruce de las calles Palma y Mezquite.

De acuerdo con sus familiares, atendió a una persona que acudió a ofrecerle fierro en venta; al momento del pago, la víctima sacó dinero y el individuo lo habría amenazado con un arma blanca.

$!La unidad de la Policía Municipal resguarda el acordonamiento en el negocio donde fue asesinado Alberto Fuentes Pérez, en el ejido Cañada Ancha.
La unidad de la Policía Municipal resguarda el acordonamiento en el negocio donde fue asesinado Alberto Fuentes Pérez, en el ejido Cañada Ancha. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al oponerse al atraco, recibió al menos dos heridas en el cuello. El presunto responsable huyó a bordo de un Nissan Tsuru verde. Horas después se informó sobre la localización del vehículo, versión que en su momento no fue confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado.

En el lugar, personal de Servicios Periciales marcó 10 evidencias, entre ellas rastros de sangre al interior y exterior del negocio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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