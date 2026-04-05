Reduce Saltillo índice delictivo en primer trimestre de 2026

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Reduce Saltillo índice delictivo en primer trimestre de 2026
    Los robos a negocios y a personas también registraron reducciones del 40% y 30%, respectivamente, por la respuesta de las coporaciones. CORTESÍA

El índice delictivo global se redujo en un 66.67% en comparación con el mismo periodo de 2025

Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de seguridad en Saltillo registraron una disminución significativa en la incidencia delictiva, informó el alcalde Javier Díaz González.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el índice delictivo global presentó una reducción del 66.67 por ciento.

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El edil destacó que estos resultados posicionan a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país, gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad, así como la participación ciudadana en labores de prevención y denuncia.

“Aquí contamos con el respaldo de un gobernador como Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa inversiones en materia de seguridad, además de mantener una coordinación diaria que permite fortalecer las acciones para preservar la tranquilidad, un factor clave para la atracción de inversiones y la calidad de vida”, señaló.

$!Javier Díaz destaca la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.
Javier Díaz destaca la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales. CORTESÍA

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que al cierre del primer trimestre se registraron importantes reducciones en distintos delitos: el robo a casa-habitación disminuyó un 75 por ciento; el robo de vehículo, un 65.22 por ciento; los robos de alto impacto, un 54.90 por ciento; el robo a negocio, un 40 por ciento; y el robo a persona, un 30 por ciento.

Asimismo, resaltó que la capital del estado se mantiene sin registros de robos bancarios desde hace varios años.

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Garza Félix subrayó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las corporaciones municipales, estatales y federales, así como de la implementación de estrategias de prevención y reacción a través de agrupamientos especializados.

Con estos indicadores, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y mantener condiciones favorables para el desarrollo social y económico de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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