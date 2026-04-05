Reduce Saltillo índice delictivo en primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, los indicadores de seguridad en Saltillo registraron una disminución significativa en la incidencia delictiva, informó el alcalde Javier Díaz González. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el índice delictivo global presentó una reducción del 66.67 por ciento.

El edil destacó que estos resultados posicionan a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país, gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad, así como la participación ciudadana en labores de prevención y denuncia. “Aquí contamos con el respaldo de un gobernador como Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa inversiones en materia de seguridad, además de mantener una coordinación diaria que permite fortalecer las acciones para preservar la tranquilidad, un factor clave para la atracción de inversiones y la calidad de vida”, señaló.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que al cierre del primer trimestre se registraron importantes reducciones en distintos delitos: el robo a casa-habitación disminuyó un 75 por ciento; el robo de vehículo, un 65.22 por ciento; los robos de alto impacto, un 54.90 por ciento; el robo a negocio, un 40 por ciento; y el robo a persona, un 30 por ciento. Asimismo, resaltó que la capital del estado se mantiene sin registros de robos bancarios desde hace varios años.

Garza Félix subrayó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las corporaciones municipales, estatales y federales, así como de la implementación de estrategias de prevención y reacción a través de agrupamientos especializados. Con estos indicadores, el Gobierno Municipal de Saltillo reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad y mantener condiciones favorables para el desarrollo social y económico de la ciudad.

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