Reforestan vialidades principales de Saltillo con encinos

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Reforestan vialidades principales de Saltillo con encinos
    Brigadas municipales plantaron encinos sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio. CORTESÍA

Las labores se realizan sobre camellones y avenidas de alta circulación; además, el Municipio mantiene trabajos de alumbrado en distintos puntos

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones de reforestación en vialidades principales de la ciudad a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, mitigar el calor y fortalecer el entorno urbano.

Como parte de estos trabajos, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron la plantación de árboles de la especie encino siempre verde sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las vialidades con mayor circulación en la capital.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan consolidar corredores verdes en bulevares y avenidas principales, además de generar beneficios ambientales y mejorar la imagen urbana.

“Nuestro programa ‘Bosques Urbanos Lineales’ busca consolidar corredores verdes a lo largo de bulevares y avenidas principales”, indicó.

Además de las labores de reforestación, el Municipio informó que mantiene acciones permanentes de mantenimiento al sistema de alumbrado público, particularmente en puntos donde se busca mejorar la visibilidad y reducir zonas oscuras.

Entre estos trabajos se encuentran las labores realizadas sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de la ciudad, donde se dio mantenimiento a luminarias, se sustituyeron equipos fundidos y se instalaron nuevos sensores.

El Ayuntamiento recordó que la ciudadanía puede reportar fallas o solicitar atención en servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene acciones de reforestación en vialidades principales de la ciudad a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, con el objetivo de mejorar la calidad del aire, mitigar el calor y fortalecer el entorno urbano.

Como parte de estos trabajos, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron la plantación de árboles de la especie encino siempre verde sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las vialidades con mayor circulación en la capital.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprueba-saltillo-crear-direccion-de-innovacion-y-gobierno-digital-JO19715693

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan consolidar corredores verdes en bulevares y avenidas principales, además de generar beneficios ambientales y mejorar la imagen urbana.

“Nuestro programa ‘Bosques Urbanos Lineales’ busca consolidar corredores verdes a lo largo de bulevares y avenidas principales”, indicó.

$!Además de la reforestación, el Municipio mantiene trabajos de mantenimiento en luminarias de vialidades principales.
Además de la reforestación, el Municipio mantiene trabajos de mantenimiento en luminarias de vialidades principales. CORTESÍA

Además de las labores de reforestación, el Municipio informó que mantiene acciones permanentes de mantenimiento al sistema de alumbrado público, particularmente en puntos donde se busca mejorar la visibilidad y reducir zonas oscuras.

Entre estos trabajos se encuentran las labores realizadas sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de la ciudad, donde se dio mantenimiento a luminarias, se sustituyeron equipos fundidos y se instalaron nuevos sensores.

El Ayuntamiento recordó que la ciudadanía puede reportar fallas o solicitar atención en servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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