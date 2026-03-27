Aprueba Saltillo crear Dirección de Innovación y Gobierno Digital

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Aprueba Saltillo crear Dirección de Innovación y Gobierno Digital
    Regidores aprobaron la creación de una nueva dirección enfocada en simplificación y digitalización de trámites, con el que se usca agilizar procesos municipales. CORTESÍA

Cabildo avaló reformas para agilizar y digitalizar trámites municipales; también aprobó un estímulo fiscal sobre recargos del ISAI durante abril

El Cabildo de Saltillo aprobó la creación de la Dirección de Innovación y Gobierno Digital, como parte de un paquete de reformas orientadas a simplificar y digitalizar trámites municipales.

Durante la sesión ordinaria, el alcalde Javier Díaz González señaló que el objetivo es avanzar en servicios más ágiles y útiles para la ciudadanía.

“Esta nueva dirección que hoy se crea trae funciones fundamentales para simplificar, digitalizar, homologar trámites y dar una mejor atención a la ciudadanía”, expresó.

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Como parte del acuerdo, se aprobó una reforma al artículo 107 del Reglamento de la Administración Pública Municipal, además de la creación del Reglamento Interior de la Dirección de Innovación y Gobierno Digital y del Reglamento de Simplificación y Digitalización para el Municipio de Saltillo.

De acuerdo con la información, esta nueva área tendrá facultades para agilizar trámites y fortalecer los procesos de modernización administrativa en el Ayuntamiento.

Durante la discusión del dictamen, la regidora Lucía del Carmen Dávila Flores, presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, señaló que estas medidas también buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó además un estímulo fiscal para contribuyentes con adeudos relacionados con el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

El beneficio consiste en el cobro de un peso por concepto de recargos por año generado, y estará disponible durante abril. Asimismo, se aprobó el Informe Financiero correspondiente a febrero, presentado por la Tesorería Municipal.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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