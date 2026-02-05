Reforma electoral privilegia al régimen, advierte el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo

Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Reforma electoral privilegia al régimen, advierte el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo
    Jericó Abramo advierte que de concretarse la reforma electoral como la plantea Morena, atentaría contra los derechos electorales de los mexicanos. FOTO: VANGUARDIA

El legislador priista sostuvo que la iniciativa no busca beneficiar a la ciudadanía y anticipó que su partido dará el debate en defensa de los derechos electorales

Con el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, afirmó que la reforma electoral que se alista para su discusión privilegia al régimen en el poder y no a los ciudadanos, por lo que el PRI se prepara para enfrentar el debate legislativo.

El legislador señaló que se trata de una reforma política que, lejos de ampliar derechos, plantea restricciones para los ciudadanos en materia electoral. Advirtió que uno de los principales riesgos es romper la representación proporcional, lo que, dijo, ha permitido a Morena consolidar una mayoría que calificó como artificial en el Congreso.

“Es una reforma política destinada solamente a privilegiar al régimen. No se está buscando con la reforma política beneficiar a los ciudadanos sino se está restringiendo derechos ya obtenidos”, expresó.

Abramo Masso sostuvo que la sobrerrepresentación ha permitido al partido en el gobierno tener el control constitucional de ambas cámaras debilitando las instituciones democráticas del País.

Aclaró que, aunque la iniciativa aún no ha sido presentada formalmente, el PRI se encuentra listo para analizarla y defender los derechos electorales de las familias mexicanas.

“No vamos a permitir una reforma electoral como la que se plantea”, afirmó.

PRI DEFIENDE COMPERTIR CON PROPUESTAS PROPIAS, TRAS NO CONCRETAR ALIANZA CON EL PAN

Al referirse a la no concreción de una alianza con el PAN, el diputado señaló que los partidos políticos deben ser más competitivos y cercanos a la ciudadanía. Indicó que algunas fuerzas optan por contender en solitario para fortalecerse de manera individual, postura que dijo respetar.

Finalmente, aseguró que la alianza encabezada por el PRI con UDC será competitiva y contará con propuestas de lo que México y Coahuila necesitan. Destacó que Coahuila es un Estado en paz y con desarrollo económico, situación que atribuyó al trabajo coordinado entre el Congreso local y el Gobierno Estatal.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

