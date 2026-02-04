Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección al frente de la CTM

REGIÓN SURESTE, COAH.- El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Humberto Aceves del Olmo, informó que no buscará la reelección para el próximo periodo, tras una profunda reflexión personal y respeto a los estatutos.

A través de una misiva dirigida al Comité Nacional, el líder cetemista confirmó que concluirá íntegramente el periodo para el cual fue electo, el cual finaliza oficialmente el próximo 23 de febrero del 2026.

TE PUEDE INTERESAR: 10 de febrero, fecha límite para solicitar voto anticipado en Coahuila; también podrán votar más de dos mil personas en los penales

Aceves del Olmo explicó que su decisión responde a motivos personales de salud y familiares. “Esta determinación obedece a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a mi familia”, precisó el dirigente en el documento.

El secretario subrayó que el liderazgo de la CTM demanda una “entrega total y permanente acorde a los enormes retos que enfrenta el mundo laboral contemporáneo”, motivo por el cual decidió dar un paso al costado.