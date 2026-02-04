Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección al frente de la CTM

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección al frente de la CTM
    A los 85 años de edad Aceves del Olmo decidió dar un paso al costado. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El líder sindical concluirá su periodo en febrero de 2026 y pide una transición ordenada bajo principios de unidad y disciplina

REGIÓN SURESTE, COAH.- El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Humberto Aceves del Olmo, informó que no buscará la reelección para el próximo periodo, tras una profunda reflexión personal y respeto a los estatutos.

A través de una misiva dirigida al Comité Nacional, el líder cetemista confirmó que concluirá íntegramente el periodo para el cual fue electo, el cual finaliza oficialmente el próximo 23 de febrero del 2026.

Aceves del Olmo explicó que su decisión responde a motivos personales de salud y familiares. “Esta determinación obedece a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a mi familia”, precisó el dirigente en el documento.

El secretario subrayó que el liderazgo de la CTM demanda una “entrega total y permanente acorde a los enormes retos que enfrenta el mundo laboral contemporáneo”, motivo por el cual decidió dar un paso al costado.

$!Con un comunicado dio a conocer el octogenario líder que se va.
Con un comunicado dio a conocer el octogenario líder que se va. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Con una trayectoria de una década al frente de la central obrera, el líder manifestó su gratitud hacia la organización. “Encabezar por 10 años a esta organización nunca ha sido para mí un cargo, sino el mayor honor de mi vida”, afirmó.

Ante el próximo XVII Congreso Nacional Ordinario, Aceves del Olmo instruyó al Comité a conducir una transición institucional. “Instruyo respetuosamente al Comité Nacional a conducir una transición ordenada, en la que prevalezcan la unidad y la madurez política”.

El dirigente confió en la capacidad de la CTM para mantenerse como un pilar de justicia social. “Confío plenamente en la fortaleza histórica de la CTM y en su capacidad para seguir siendo un pilar de estabilidad y defensa de los derechos laborales”.

Finalmente, Carlos Aceves reiteró que su lealtad a la causa obrera se mantiene firme a pesar de su futura salida. “Mi compromiso con la causa obrera y con los principios del cetemismo permanece intacto”, concluyó el secretario general.

