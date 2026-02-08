Reforzará Ramos Arizpe control canino y esterilizaciones tras deceso de menores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras el fallecimiento de dos menores a causa de picadura de garrapata, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció un plan para intensificar el control canino y las campañas de esterilización en diversos sectores del municipio.

La estrategia busca frenar el crecimiento de la población de perros callejeros, identificada como un factor de riesgo para la salud pública. “Estamos convencidos de que la principal forma de combatir el crecimiento es la esterilización”, afirmó el edil.

Para lograrlo, el alcalde confirmó la adquisición de infraestructura médica móvil. “Vamos a modificar un quirófano portátil para poder llegar a las colonias y poder tener más acción, en vez de hacerlo una vez por semana, ahora lo queremos hacer dos veces”, detalló.

Gutiérrez Merino destacó que el objetivo es duplicar la capacidad de atención actual. Según explicó, la meta es pasar de las jornadas ordinarias a una capacidad que permita “llegar a los 60 o 70 animalitos” intervenidos quirúrgicamente en cada brigada.

Respecto a la tragedia de los menores, el munícipe hizo un llamado a la tenencia responsable. “Tengo entendido que estas personas encontraron unos perros en la calle, los recogieron, los guardaron ahí varios días en su casa y ese fue uno de los problemas”, lamentó.

Advirtió que vivir con mascotas implica higiene personal y del lugar. “El vivir con mascotas es una responsabilidad muy grande, hay que bañarlos, peinarlos, desparasitarlos; no nomás es darles una bolsita de croquetas y tenerlos ahí”, subrayó Gutiérrez Merino.

Ante la saturación del centro “Mi Mascota”, que mantiene una capacidad constante de 70 animales, el alcalde señaló que se buscarán esquemas de adopción responsable y capacitación para los dueños, trabajando en conjunto con asociaciones protectoras de animales.

Finalmente, el alcalde aseguró que, pese a la saturación, no se han realizado sacrificios. “Ahí los seguimos teniendo porque no tenemos un reglamento en el cual puedan ser sacrificados, están tratados con una calidad de vida muy buena”, concluyó.