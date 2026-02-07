Coahuila: bajan homicidios por arma de fuego a mayor ritmo que muertes por accidentes de tránsito

Los asesinatos cometidos con arma de fuego han disminuido en Coahuila a un ritmo más acelerado que aquellos derivados de siniestros automovilísticos. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2025 los homicidios por arma de fuego se redujeron 88.49 por ciento en la entidad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: en 10 años, aumentan vehículos, asesinatos y lesiones viales más que población En ese periodo, los casos pasaron de 139 en 2015 a 16 en 2025. En contraste, los homicidios derivados de accidentes de tránsito —término utilizado por el propio Secretariado— disminuyeron de 252 a 216, lo que representa una reducción de 14.29 por ciento. Al sumar la totalidad de los registros del periodo analizado, en Coahuila se acumularon 2 mil 665 homicidios por accidentes automovilísticos, mientras que los relacionados con armas de fuego fueron 853. Junto con Coahuila, otras 12 entidades del país registran un mayor número total de homicidios viales que aquellos cometidos con arma de fuego. En el resto de los estados, la proporción es inversa.

COAHUILA ALCANZA MÍNIMO HISTÓRICO Víctor Manuel Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que la entidad ha registrado una reducción drástica en los homicidios dolosos por arma de fuego durante la última década. “Estamos en un mínimo histórico. Desde que se miden los homicidios en el país, en 2025 se alcanzó el punto más bajo en toda la historia de Coahuila. Desde 2021 se observa un descenso pronunciado y el indicador se ha mantenido en niveles extremadamente bajos, lo cual es positivo”, señaló. Sánchez Valdés explicó que las muertes por hechos de tránsito no presentan una disminución tan abrupta debido a su carácter no intencional. Aunque existen programas de prevención, advirtió que resulta complicado reducirlas a cero. TE PUEDE INTERESAR: Jornada de tragedia en Saltillo: saldo rojo de siete muertos en menos de 48 horas “Las muertes por tráfico no pueden bajar de forma tan abrupta porque son producto de accidentes. Aunque pueden prevenirse en cierta medida, no es posible reducirlas tanto como otros delitos”, puntualizó. El especialista también subrayó que ciudades como Saltillo y Torreón se encuentran entre las zonas urbanas con mayor número de automóviles per cápita en el país, lo que incrementa la probabilidad de percances viales. Sobre la posibilidad de incidir en la reducción de estas cifras, indicó que es más factible actuar sobre los delitos dolosos, ya que implican premeditación, mientras que en los culposos influyen factores externos o descuidos. Finalmente, mencionó que variables como las condiciones climáticas —por ejemplo, la presencia de hielo o escarcha en el pavimento— pueden derivar en accidentes fatales difíciles de controlar, pese a los esfuerzos de las autoridades. “Sí se puede incidir en los delitos culposos porque hay situaciones prevenibles. Si una persona conduce a menor velocidad, la probabilidad de causar una muerte es menor”, concluyó.