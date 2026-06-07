$!Saltillo: Voto a prueba de adversidades: Arturo Morales, ejemplo de voluntad y civilidad

Ayer a mediodía, Arturo salió de su casa en los condominios de la colonia Hacienda Las Isabeles para, como en cada elección, ir a emitir su voto.

Vaya que el de Arturo Morales Herrera, el hombre que nació sin brazos y vende dulces en el centro de Saltillo , además de ser un ejemplo de voluntad y perseverancia, lo es también de civilidad.

Porque Arturo, desde que cumplió la mayoría de edad, que le dieron su credencial de elector, sale a votar, no obstante su discapacidad, que tampoco le ha sido un impedimento para salir adelante en la vida.

Llegando a la casilla 1666, instalada en la Escuela Primaria Mario Castro Gil, ya le aguardaba Laurita, una amiga del barrio que lo acompañó a su seccional, sacó de la inseparable cangurera de Arturo su INE, la entregó a los funcionarios, recogió por él la boleta, lo condujo hasta la mampara y ahí, Arturo, que nació sin brazos, pero con más deber ciudadano que muchos, tomó con sus labios el plumón, tachó la boleta, Laurita la dobló en varias partes, la puso en los labios de Arturo y con sus labios Arturo la depositó en la urna.

Cumplido su deber, se retiró.

Si eso no se llama civilidad, entonces, quién sabe cómo se llama.

“Hay muchas personas con discapacidad que las tienen encerradas, que ‘ay, pobrecitos niños’, no, sáquenos a la gente”.

Arturo dijo que fue de sus padres que aprendió el valor de cumplir con sus deberes de ciudadano; si se quiere exigir de los políticos, sean diputados, alcaldes o gobernadores, hay que hacer la parte que nos toca, comentó.

“A mí mis papás me trataron como persona normal y como persona normal, ‘órale, te toca votar, vámonos’, que era una responsabilidad que yo tenía.

Muchos hablan, no nomás es de hablar, es actuar, la responsabilidad es de ambos. El pueblo exige y el pueblo no cumple. ¿Con qué derecho exiges tú, si tú no cumples? Cuando tú cumplas tienes derecho a pedir, cuando no cumples, mejor quédate callado.

“Como persona con discapacidad requiero de ayuda, requiero apoyo y por eso estoy cumpliendo también, que el día de mañana ya pueda decir ‘ah, ya te puedo exigir, porque ya cumplí, ahora cumple tú’”.