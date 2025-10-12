Refuerza Coahuila campaña contra el Gusano Barrenador del Ganado

Con el objetivo de mantener a Coahuila libre del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), encabezada por Jesús María Montemayor Garza, puso en marcha la campaña estatal “Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador”, dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario. Durante el inicio oficial de la estrategia, se entregó material informativo y de difusión, así como kits de prevención del GBG.

Montemayor Garza destacó que la campaña forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la sanidad animal y proteger el patrimonio ganadero del estado, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del Gobierno Federal.

“Mantener a Coahuila libre del gusano barrenador es una tarea de todos. Con la participación de productores, veterinarios y autoridades, reforzamos la vigilancia y la pronta atención de cualquier caso sospechoso”, señaló el titular de la SDR.

El material entregado incluye carteles, trípticos y lonas informativas con recomendaciones clave: prevenir, identificar, actuar y avisar ante la presencia de heridas con larvas o gusanos en animales. Los ganaderos pueden reportar cualquier sospecha a los números 800 751 2100, 844 252 7900, vía WhatsApp al 55 3996 4462, mediante la App AVISE o al correo electrónico seder@coahuila.gob.mx.