Refuerza Coahuila campaña contra el Gusano Barrenador del Ganado
La estrategia está dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario, con entrega de material informativo y kits de prevención
Con el objetivo de mantener a Coahuila libre del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), encabezada por Jesús María Montemayor Garza, puso en marcha la campaña estatal “Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador”, dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario. Durante el inicio oficial de la estrategia, se entregó material informativo y de difusión, así como kits de prevención del GBG.
Montemayor Garza destacó que la campaña forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la sanidad animal y proteger el patrimonio ganadero del estado, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del Gobierno Federal.
“Mantener a Coahuila libre del gusano barrenador es una tarea de todos. Con la participación de productores, veterinarios y autoridades, reforzamos la vigilancia y la pronta atención de cualquier caso sospechoso”, señaló el titular de la SDR.
El material entregado incluye carteles, trípticos y lonas informativas con recomendaciones clave: prevenir, identificar, actuar y avisar ante la presencia de heridas con larvas o gusanos en animales. Los ganaderos pueden reportar cualquier sospecha a los números 800 751 2100, 844 252 7900, vía WhatsApp al 55 3996 4462, mediante la App AVISE o al correo electrónico seder@coahuila.gob.mx.
Durante el evento, realizado en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Saltillo, se distribuyeron kits de prevención que incluyen manuales, medicamento Negasunt, pinzas para recolectar muestras e información sobre cuidados preventivos. Se exhortó a los ganaderos a atender y curar con cicatrizante cualquier herida ocasionada por descorne, marcaje con fierro caliente, colocación de aretes o en ombligos de crías, así como a revisar los orificios naturales de los animales.
Además, se recomendó no ingresar ganado de otros estados sin los permisos estatales y federales correspondientes, y denunciar la introducción irregular de animales.
Francisco Martínez Leal, presidente de la Asociación Ganadera Local de Saltillo, reconoció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el trabajo informativo con los ganaderos para prevenir y atender la alerta sanitaria. Por su parte, Luis Horacio Saldívar Ochoa, coordinador de Campañas Zoosanitarias de SENASICA en Coahuila, explicó que el gusano barrenador proviene de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas, por lo que controlar la movilización del ganado es fundamental.
“Actualmente, el gusano está contenido en el sureste del país. Nuestra zona norte, donde se ubica Coahuila, se mantiene libre, y debemos mantenernos así. Por eso esta campaña es oportuna y necesaria. Felicidades al Gobierno del Estado por sumarse a estas acciones”, puntualizó.
Montemayor Garza subrayó la importancia de la detección temprana y el reporte inmediato para garantizar un tratamiento eficaz y evitar la propagación de esta plaga, que puede causar graves daños en el ganado y pérdidas económicas, e incluso afectar a otras especies y a los seres humanos.
Finalmente, reiteró el llamado a los productores a sumarse activamente a la campaña y mantener la guardia arriba. “Coahuila es ejemplo nacional en materia de sanidad pecuaria, y con el trabajo en equipo seguiremos protegiendo la productividad y la salud de nuestro hato ganadero”, concluyó.