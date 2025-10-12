Bajan 28 por ciento los casos de gusano barrenador de ganado en México

Coahuila
/ 12 octubre 2025
    Bajan 28 por ciento los casos de gusano barrenador de ganado en México
    Personal técnico aplica tratamientos preventivos en bovinos para controlar la propagación del gusano barrenador, protegiendo la producción ganadera y la salud animal en diversas regiones del país. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La USDA destaca que las medidas en México mantienen libres de gusano barrenador a los estados del norte del país

Los casos de gusano barrenador de ganado (GBG) disminuyeron 28 por ciento respecto del pico más alto registrado en septiembre pasado, de acuerdo con un reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés).

La cifra coincide con un informe que difundió este domingo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno de México, atribuyendo dicho avance a las acciones implementadas para detener el avance de la plaga.

$!Del 11 de septiembre al 6 de octubre, los casos de gusano barrenador de ganado disminuyeron de 971 a 698, lo que representa una reducción del 28 % gracias a las medidas de control implementadas.
Del 11 de septiembre al 6 de octubre, los casos de gusano barrenador de ganado disminuyeron de 971 a 698, lo que representa una reducción del 28 % gracias a las medidas de control implementadas. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

Del 11 de septiembre al 6 de octubre de este año, el número de detecciones se redujo de 971 a 698, precisó la dependencia federal.

Entre dichas medidas figuran la revisión de animales, la aplicación de tratamientos preventivos y la instalación de 168 puntos de control autorizados en distintas regiones del territorio mexicano.

Los referidos controles permitieron que alrededor de 7 mil bovinos recibieran atención oportuna y, con ello, su recuperación satisfactoria.

En un comunicado, Brooke Rollins, titular del USDA, reconoció la existencia de una efectiva cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en el combate de la plaga, expresando su agradecimiento a su homólogo mexicano Julio Berdegué.

$!Ganaderos reciben apoyo y orientación sobre prevención y diagnóstico del gusano barrenador de ganado, contribuyendo a la recuperación oportuna de los animales afectados.
Ganaderos reciben apoyo y orientación sobre prevención y diagnóstico del gusano barrenador de ganado, contribuyendo a la recuperación oportuna de los animales afectados. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

La funcionaria estadounidense se refirió al despliegue de personal técnico estadounidense y al uso de trampas y dispositivos de monitoreo en zonas rurales.

Ofreció continuar trabajando de manera conjunta para mantener bajo control al gusano barrenador y, de esta manera, proteger la producción ganadera en ambos países y la salud de la población.

Por su parte, la Sader informó este fin de semana que se han realizado “operaciones de campo, promoción de la notificación, diagnóstico remoto, vigilancia epidemiológica, dispersión de moscas estériles, inspección, tratamiento e implementación de corrales autorizados, que han dado resultados exitosos”, como:

El 99.9 por ciento de los casos positivos se ubican en la región sur-sureste de México, donde desde hace 11 meses se ha contenido al GBG, por lo que nada más han surgido “tres casos aislados” fuera de la zona de contención: dos activos y uno inactivo.

En tanto, “el norte de México se mantiene libre de gusano barrenador de ganado”, lo que concuerda con la afirmación de líderes del sector, como el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), Abel Ayala Flores.

El dirigente consideró que este avance abre la posibilidad de que, en el transcurso de noviembre próximo, se reabra la frontera estadounidense a la exportación de ganado mexicano.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

