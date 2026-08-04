Refuerza DIF Saltillo apoyo integral a adultos mayores y atiende casos de omisión de cuidados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Refuerza DIF Saltillo apoyo integral a adultos mayores y atiende casos de omisión de cuidados
    La salud y el bienestar de los adultos mayores forman parte de las acciones permanentes que impulsa el DIF Saltillo. CORTESÍA

El organismo municipal entrega apoyos alimentarios, aparatos ortopédicos y brinda asesoría jurídica ante situaciones de vulnerabilidad en la tercera edad.

El DIF Saltillo mantiene un despliegue de programas e intervenciones directas para garantizar el bienestar de los adultos mayores en la capital coahuilense, abordando tanto la asistencia social como la atención jurídica ante casos de omisión de cuidados y vulnerabilidad física o familiar.

Así lo dio a conocer Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, quien destacó la entrega de apoyos alimentarios como parte de la estrategia permanente que beneficia a miles de personas de la tercera edad en la localidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/obispo-raul-vera-afirma-que-la-homosexualidad-no-es-pecado-y-llama-a-una-iglesia-mas-incluyente-GM22592747

“El día de hoy tenemos entrega de Apoyos de Corazón, que reciben 600 adultos mayores de los 1,700 que tenemos en el programa”, puntualizó el funcionario municipal sobre la jornada de asistencia realizada en la ciudad.

Respecto a las situaciones de riesgo o maltrato que enfrenta este sector, Figueroa Vicuña detalló que la Procuraduría de la institución recibe de manera continua solicitudes de orientación y acompañamiento para solucionar problemáticas en el entorno familiar.

“Recibimos entre 90 y 100 solicitudes de apoyo y asesoría en nuestra Procuraduría. De esas, el 85% es en cuanto a omisión de cuidados en niños y el resto es en adultos mayores”, precisó el director del organismo.

Ante el reporte de ancianos en circunstancias desfavorables, el personal del DIF Saltillo acude de forma inmediata para brindar valoración médica, alimentaria y legal, así como para integrar a los afectados a las redes de apoyo gubernamentales.

“Algunos los encontramos en algunas situaciones complicadas en temas médicos, temas alimenticios, y es donde, bueno, ahí intervenimos integrándolos a nuestros programas, como este del apoyo alimenticio, del apoyo económico”, señaló.

A la par de estos esquemas, la institución recibió esta semana un donativo de equipo médico y aparatos ortopédicos por parte de la cadena Oxxo, los cuales serán destinados a equipar los espacios de atención y beneficiar directamente a la población senecta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


adultos mayores

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ley censura

Ley censura
true

Saltillo: Para una visita placentera al centro de la ciudad
true

POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada
La Ferretería Sieber representa uno de los negocios con mayor arraigo histórico en Saltillo, al mantenerse activa desde 1857.

Ferretería Sieber, un negocio forjado durante 170 años en el corazón de Saltillo
Unidades impactaron de frente contra una camioneta Ford roja con placas de Texas.

Coahuila: deja seis heridos tras aparatoso accidente en tramo Allende–Nava
La mexicana recorrió 156.5 kilómetros y cruzó la meta con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 18 segundos.

Tour de Francia Femenil 2026: Romina Hinojosa mejora su rendimiento en la etapa 3
Migrantes intentan cruzar de Marruecos al territorio español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026.

Rumores en redes sociales impulsaron miles de migrantes a emprender una carrera frenética hacia Ceuta

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 24 de julio del 2026.

Inversionistas podrán interrogar a Elon Musk sobre precios de acciones