Refuerza DIF Saltillo apoyo integral a adultos mayores y atiende casos de omisión de cuidados

Así lo dio a conocer Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, quien destacó la entrega de apoyos alimentarios como parte de la estrategia permanente que beneficia a miles de personas de la tercera edad en la localidad.

El DIF Saltillo mantiene un despliegue de programas e intervenciones directas para garantizar el bienestar de los adultos mayores en la capital coahuilense, abordando tanto la asistencia social como la atención jurídica ante casos de omisión de cuidados y vulnerabilidad física o familiar.

“El día de hoy tenemos entrega de Apoyos de Corazón, que reciben 600 adultos mayores de los 1,700 que tenemos en el programa”, puntualizó el funcionario municipal sobre la jornada de asistencia realizada en la ciudad.

Respecto a las situaciones de riesgo o maltrato que enfrenta este sector, Figueroa Vicuña detalló que la Procuraduría de la institución recibe de manera continua solicitudes de orientación y acompañamiento para solucionar problemáticas en el entorno familiar.

“Recibimos entre 90 y 100 solicitudes de apoyo y asesoría en nuestra Procuraduría. De esas, el 85% es en cuanto a omisión de cuidados en niños y el resto es en adultos mayores”, precisó el director del organismo.

Ante el reporte de ancianos en circunstancias desfavorables, el personal del DIF Saltillo acude de forma inmediata para brindar valoración médica, alimentaria y legal, así como para integrar a los afectados a las redes de apoyo gubernamentales.

“Algunos los encontramos en algunas situaciones complicadas en temas médicos, temas alimenticios, y es donde, bueno, ahí intervenimos integrándolos a nuestros programas, como este del apoyo alimenticio, del apoyo económico”, señaló.

A la par de estos esquemas, la institución recibió esta semana un donativo de equipo médico y aparatos ortopédicos por parte de la cadena Oxxo, los cuales serán destinados a equipar los espacios de atención y beneficiar directamente a la población senecta.