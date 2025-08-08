Refuerza Saltillo limpieza de callejones para mejorar calidad de vida

Con el objetivo de garantizar entornos limpios, seguros y saludables para la población, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza en callejones de la ciudad, a través de brigadas del programa “Aquí andamos”.

En esta ocasión, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino diversos pasillos ubicados entre las calles 11 y 13 de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, donde se llevó a cabo el deshierbe y el retiro de basura y escombro acumulado.

La acción responde a solicitudes ciudadanas y busca eliminar la presencia de fauna nociva, así como evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.