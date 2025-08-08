Refuerza Saltillo limpieza de callejones para mejorar calidad de vida

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Refuerza Saltillo limpieza de callejones para mejorar calidad de vida
    Además de limpieza y deshierbe en camllejones de la colonia Morelos, se realizaron labores de fumigación. FOTO: CORTESÍA

Brigadas del programa “Aquí andamos” intervinieron en la colonia Vicente Guerrero para retirar maleza, basura y escombro, con el fin de prevenir enfermedades y mantener espacios públicos dignos

Con el objetivo de garantizar entornos limpios, seguros y saludables para la población, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza en callejones de la ciudad, a través de brigadas del programa “Aquí andamos”.

En esta ocasión, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino diversos pasillos ubicados entre las calles 11 y 13 de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, donde se llevó a cabo el deshierbe y el retiro de basura y escombro acumulado.

La acción responde a solicitudes ciudadanas y busca eliminar la presencia de fauna nociva, así como evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.

$!Brigadas municipales realizan deshierbe y retiro de basura en la colonia Vicente Guerrero.
Brigadas municipales realizan deshierbe y retiro de basura en la colonia Vicente Guerrero. FOTO: CORTESÍA

Desde el inicio de la actual administración, estos trabajos se realizan de manera permanente en los más de 260 callejones y pasillos que existen en Saltillo, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

El Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a colaborar evitando depositar basura, escombro o desechos en espacios públicos, a fin de preservar una ciudad limpia, ordenada y digna para todas y todos.

Temas


Fumigación
Limpieza

Localizaciones


Saltillo

