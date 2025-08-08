Refuerza Saltillo limpieza de callejones para mejorar calidad de vida
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Brigadas del programa “Aquí andamos” intervinieron en la colonia Vicente Guerrero para retirar maleza, basura y escombro, con el fin de prevenir enfermedades y mantener espacios públicos dignos
Con el objetivo de garantizar entornos limpios, seguros y saludables para la población, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza en callejones de la ciudad, a través de brigadas del programa “Aquí andamos”.
En esta ocasión, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino diversos pasillos ubicados entre las calles 11 y 13 de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, donde se llevó a cabo el deshierbe y el retiro de basura y escombro acumulado.
TE PUEDE INTERESAR: Reforestan con palmas Washingtonia camellón del bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo
La acción responde a solicitudes ciudadanas y busca eliminar la presencia de fauna nociva, así como evitar la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades.
Desde el inicio de la actual administración, estos trabajos se realizan de manera permanente en los más de 260 callejones y pasillos que existen en Saltillo, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.
El Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a colaborar evitando depositar basura, escombro o desechos en espacios públicos, a fin de preservar una ciudad limpia, ordenada y digna para todas y todos.