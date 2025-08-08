Reforestan con palmas Washingtonia camellón del bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo
Las acciones del programa “Aquí andamos” buscan ampliar las áreas verdes, favorecer a la fauna y promover el cuidado ambiental entre la población
En el marco del programa municipal “Aquí andamos”, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo este viernes una jornada de reforestación con 18 palmas Washingtonia a lo largo del camellón central del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, entre la carretera Los Valdez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez.
Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sumaron estas nuevas especies a las ya existentes en la vialidad, generando un entorno más agradable, atractivo y que, además, impulsa el compromiso ciudadano con el cuidado del medio ambiente.
El alcalde Javier Díaz González destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral que se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la iniciativa privada, instituciones educativas y la sociedad civil, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, incrementar la cobertura vegetal y beneficiar a la fauna local.
En días recientes, la administración municipal ha extendido las labores de reforestación a plazas públicas, áreas verdes, banquetas, camellones de avenidas principales y en las entradas norte y sur de la ciudad, reforzando así el compromiso de mantener un Saltillo más verde y sostenible.