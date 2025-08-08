Reforestan con palmas Washingtonia camellón del bulevar Eulalio Gutiérrez, en Saltillo

En el marco del programa municipal “Aquí andamos”, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo este viernes una jornada de reforestación con 18 palmas Washingtonia a lo largo del camellón central del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, entre la carretera Los Valdez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Las brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sumaron estas nuevas especies a las ya existentes en la vialidad, generando un entorno más agradable, atractivo y que, además, impulsa el compromiso ciudadano con el cuidado del medio ambiente.

