Refuerza Saltillo protocolos de protección civil ante el frente frío número 29

Ante las condiciones climatológicas derivadas del frente frío número 29, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activos los protocolos de prevención y atención a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población, particularmente de los sectores más vulnerables.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para el domingo se espera una temperatura mínima cercana a los 0 grados centígrados durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará alrededor de 16 grados por la tarde. Para el lunes, se prevé una mínima aproximada de 4 grados centígrados y una máxima de hasta 20 grados en el transcurso del día.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cero riesgos! Refuerzan operativos en cuevas y colonias del sur de Saltillo

ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que el personal operativo continúa realizando recorridos preventivos en distintos puntos de la ciudad, además de brindar apoyo directo a personas en situación vulnerable, especialmente durante las horas en las que se registra el mayor descenso de temperatura.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mitigar los efectos del frío extremo y atender de manera oportuna cualquier contingencia relacionada con las bajas temperaturas.

EXHORTAN A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS

El funcionario municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas básicas de prevención, como abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitamina C, ingerir bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura, a fin de reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

Asimismo, recomendó evitar el uso de braseros, hornos o estufas para calentar el interior de las viviendas, revisar periódicamente el estado de los calentadores y mantener una ventilación adecuada, con el propósito de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Y MEDIDORES

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil exhortó a la población a proteger tuberías y medidores de agua utilizando materiales como periódico, plástico o hule espuma, evitando el uso de tela o cartón. Se recomendó además dejar visible la carátula del medidor para facilitar su revisión.

CINCO REFUGIOS TEMPORALES HABILITADOS

Para la atención de personas en situación vulnerable, el Municipio mantiene habilitados cinco refugios temporales en distintos sectores de la ciudad. En la zona centro se encuentran el Grupo Ermita AA, ubicado en Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472.¿Necesitas apoyo del DIF? Arranca actualización del padrón de Apoyos Económicos en Saltillo

TE PUEDE INTERESAR:

Otros albergues disponibles son Morir para empezar a vivir, en Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la gracia de Dios, en Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 9-1-1, para recibir atención oportuna.