Refuerzan limpieza de arroyos y mantenimiento urbano en Saltillo

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, retiro de maleza y recolección de basura en un tramo del arroyo Los Ojitos, al norte de Saltillo. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos de limpieza y retiro de maleza en el arroyo Los Ojitos, además de implementar acciones de mejora vial y rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad a través del programa “Aquí Andamos”

Con el propósito de mantener espacios públicos más limpios, seguros y saludables, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de acciones integrales de mantenimiento urbano que incluyeron labores de saneamiento en el arroyo Los Ojitos, así como trabajos de mejora en vialidades y áreas recreativas en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas actividades forman parte de un programa permanente de limpieza y mantenimiento de cauces naturales, cuyo objetivo es prevenir la acumulación de basura, escombro y vegetación excesiva que pudiera generar focos de infección o favorecer la presencia de fauna nociva.

Las acciones se concentraron en un tramo del arroyo Los Ojitos, ubicado al norte de la ciudad, donde cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, retiro de maleza, recolección de desechos y limpieza general del área comprendida entre la avenida La Salle y el bulevar Venustiano Carranza.

El edil destacó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer la prevención de riesgos y mejorar las condiciones sanitarias en los cauces naturales de Saltillo.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos todos los días para mantener en buenas condiciones los arroyos de la ciudad, lo que contribuye a mejorar la salud pública y también a reducir riesgos de taponamientos o afectaciones durante lluvias”, señaló.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” también efectuaron trabajos de rehabilitación en espacios públicos y mejoras en vialidades para optimizar la movilidad en la ciudad. CORTESÍA

En este contexto, el Ayuntamiento hizo un llamado a la población a evitar arrojar basura o escombro en arroyos, lotes baldíos y espacios públicos, a fin de preservar un entorno limpio y ordenado.

MEJORAS EN MOVILIDAD URBANA

De manera paralela, el Gobierno Municipal implementa acciones para optimizar la movilidad y la seguridad vial en el cruce de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, uno de los puntos con mayor flujo vehicular en la ciudad.

Las labores se desarrollan en coordinación entre el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, e incluyen ajustes en la geometría de la vialidad, redistribución de carriles y mejoras en los radios de giro.

Estas modificaciones buscan disminuir los cuellos de botella en el tráfico y reducir los tiempos de traslado para miles de automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Las brigadas del programa “Aquí Andamos” también realizaron trabajos de rehabilitación y pintura en la fuente decorativa ubicada en el área verde entre el bulevar Francisco Coss y la calle Aguascalientes, junto a la lateral del bulevar Venustiano Carranza.

De manera simultánea, personal municipal atendió diferentes áreas de la plaza pública y la cancha deportiva de la colonia El Álamo, localizada en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle 21, con labores de limpieza y mantenimiento general.

Finalmente, el Ayuntamiento recordó que la ciudadanía puede reportar necesidades de servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta digital diseñada para facilitar la atención de reportes y mejorar la comunicación entre el gobierno municipal y la población.

Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

