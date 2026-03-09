Refuerzan limpieza de arroyos y mantenimiento urbano en Saltillo

Con el propósito de mantener espacios públicos más limpios, seguros y saludables, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha una serie de acciones integrales de mantenimiento urbano que incluyeron labores de saneamiento en el arroyo Los Ojitos, así como trabajos de mejora en vialidades y áreas recreativas en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas actividades forman parte de un programa permanente de limpieza y mantenimiento de cauces naturales, cuyo objetivo es prevenir la acumulación de basura, escombro y vegetación excesiva que pudiera generar focos de infección o favorecer la presencia de fauna nociva.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate

Las acciones se concentraron en un tramo del arroyo Los Ojitos, ubicado al norte de la ciudad, donde cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe, retiro de maleza, recolección de desechos y limpieza general del área comprendida entre la avenida La Salle y el bulevar Venustiano Carranza.

El edil destacó que estos trabajos se realizan de manera coordinada con el Gobierno del Estado para fortalecer la prevención de riesgos y mejorar las condiciones sanitarias en los cauces naturales de Saltillo.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos todos los días para mantener en buenas condiciones los arroyos de la ciudad, lo que contribuye a mejorar la salud pública y también a reducir riesgos de taponamientos o afectaciones durante lluvias”, señaló.