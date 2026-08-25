Refuerzan limpieza de rejillas pluviales en puntos críticos de Saltillo; atienden La Joyita y las curvas de la Landín

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de atención a la infraestructura pluvial, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar las condiciones de movilidad durante la temporada de lluvias. Cuadrillas municipales realizaron una jornada de desazolve y limpieza de alcantarillas y rejillas pluviales en distintos puntos estratégicos del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre ellos los ubicados a la altura de la colonia La Joyita y en el sector conocido como las “curvas de la Landín”.

En estos sitios, las brigadas del Ayuntamiento retiraron tierra, basura, lodo y otros desechos que obstruían las rejillas y alcantarillas, con el propósito de facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de acumulaciones durante las precipitaciones. El Gobierno de Saltillo señaló que estas labores se mantienen de manera preventiva principalmente en vialidades de alta afluencia vehicular, a fin de generar mejores condiciones de circulación y seguridad para automovilistas y peatones.

De manera paralela, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos del programa de Rehabilitación de Banquetas, con la intervención de las aceras poniente y oriente de la calle Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Miguel Ramos Arizpe y Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico de Saltillo.

Las acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de infraestructura urbana que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad para atender puntos que requieren intervención y mejorar las condiciones de movilidad para la población.

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Vialidad

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