Refuerzan limpieza de rejillas pluviales en puntos críticos de Saltillo; atienden La Joyita y las curvas de la Landín

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    Refuerzan limpieza de rejillas pluviales en puntos críticos de Saltillo; atienden La Joyita y las curvas de la Landín
    Cuadrillas municipales realizaron labores de desazolve de alcantarillas y rejillas pluviales en el periférico Luis Echeverría Álvarez. CORTESÍA

Las acciones buscan reducir riesgos y mejorar las condiciones de movilidad durante las precipitaciones

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de atención a la infraestructura pluvial, con el objetivo de reducir riesgos y mejorar las condiciones de movilidad durante la temporada de lluvias.

Cuadrillas municipales realizaron una jornada de desazolve y limpieza de alcantarillas y rejillas pluviales en distintos puntos estratégicos del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre ellos los ubicados a la altura de la colonia La Joyita y en el sector conocido como las “curvas de la Landín”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerzan-limpieza-de-cauces-en-loma-linda-para-prevenir-riesgos-por-lluvias-LB23002801

En estos sitios, las brigadas del Ayuntamiento retiraron tierra, basura, lodo y otros desechos que obstruían las rejillas y alcantarillas, con el propósito de facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de acumulaciones durante las precipitaciones.

El Gobierno de Saltillo señaló que estas labores se mantienen de manera preventiva principalmente en vialidades de alta afluencia vehicular, a fin de generar mejores condiciones de circulación y seguridad para automovilistas y peatones.

$!Las brigadas retiraron tierra, basura, lodo y otros desechos que obstruían el paso del agua.
Las brigadas retiraron tierra, basura, lodo y otros desechos que obstruían el paso del agua. CORTESÍA

De manera paralela, el Gobierno Municipal reforzó los trabajos del programa de Rehabilitación de Banquetas, con la intervención de las aceras poniente y oriente de la calle Álvaro Obregón, en el tramo comprendido entre Miguel Ramos Arizpe y Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-entrega-mas-de-14-mil-apoyos-alimentarios-en-comunidades-rurales-FB23002456

Las acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento de infraestructura urbana que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad para atender puntos que requieren intervención y mejorar las condiciones de movilidad para la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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