Emiratos Árabes Unidos corta el comercio con Irán, por lo que podría tener un ‘efecto devastador para Teherán’

Un aliado de Estados Unidos en Oriente Medio finalmente ha cortado el suministro a Irán, y esto podría representar una de las mayores amenazas para el régimen hasta la fecha. Los Emiratos Árabes Unidos, principal proveedor de bienes de Teherán, suspendieron todo el comercio con Irán durante el fin de semana, lo que supuso la pérdida de 6 mil millones de dólares en efectivo que el régimen recibía a través de las exportaciones, así como el acceso a suministros vitales del exterior.

Dubái, el próspero centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, es, con diferencia, el mayor proveedor de bienes de Irán. El gobierno emiratí acabó por cansarse de Irán tras los repetidos ataques con misiles que provocaron evacuaciones por primera vez durante la guerra. Esta medida no solo amenaza las relaciones comerciales de 21 mil 300 millones de dólares entre ambos países, sino que también deja a Irán sin su principal vía para recaudar dólares estadounidenses, declaró Mark Kimmitt, general estadounidense retirado y ex subsecretario de Estado. “Si los Emiratos Árabes Unidos cesan el comercio y bloquean los flujos de dólares, podría tener un efecto devastador en la economía iraní”, dijo Kimmitt. Tras años de sufrir las sanciones occidentales, Dubái sirvió esencialmente como ventana de Irán al mundo, con comerciantes que compraban y reexportaban bienes de consumo, alimentos y equipos industriales a Irán.

En 2024, ambas naciones reforzaron su cooperación económica, y los Emiratos Árabes Unidos superaron a China como el socio comercial más importante de Irán. Irán importó bienes por un valor aproximado de 14.800 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos durante los primeros 10 meses del año fiscal 2025, lo que representa el 30% de sus importaciones totales, según los datos comerciales de ambos países. Mientras tanto, Irán exportó bienes por un valor aproximado de 6 mil 500 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos durante el mismo período fiscal, lo que representa casi el 15% de sus exportaciones no petroleras. Cabe destacar que Irán también dependía de los Emiratos Árabes Unidos para el 70% de sus exportaciones de fueloil, lo que convertía a los Emiratos Árabes Unidos en su mayor mercado para este producto. El petróleo refinado también regresa en dirección opuesta desde Dubái: las importaciones de gasolina y diésel procedentes de los Emiratos Árabes Unidos ayudan a compensar el déficit de suministro de Irán.