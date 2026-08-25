Emiratos Árabes Unidos corta el comercio con Irán, por lo que podría tener un ‘efecto devastador para Teherán’

Emiratos Árabes Unidos corta el comercio con Irán, por lo que podría tener un ‘efecto devastador para Teherán’

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Dubái, el próspero centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, es, con diferencia, el mayor proveedor de bienes de Irán

Internacional
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Un aliado de Estados Unidos en Oriente Medio finalmente ha cortado el suministro a Irán, y esto podría representar una de las mayores amenazas para el régimen hasta la fecha.

Los Emiratos Árabes Unidos, principal proveedor de bienes de Teherán, suspendieron todo el comercio con Irán durante el fin de semana, lo que supuso la pérdida de 6 mil millones de dólares en efectivo que el régimen recibía a través de las exportaciones, así como el acceso a suministros vitales del exterior.

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Dubái, el próspero centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, es, con diferencia, el mayor proveedor de bienes de Irán. El gobierno emiratí acabó por cansarse de Irán tras los repetidos ataques con misiles que provocaron evacuaciones por primera vez durante la guerra.

Esta medida no solo amenaza las relaciones comerciales de 21 mil 300 millones de dólares entre ambos países, sino que también deja a Irán sin su principal vía para recaudar dólares estadounidenses, declaró Mark Kimmitt, general estadounidense retirado y ex subsecretario de Estado.

“Si los Emiratos Árabes Unidos cesan el comercio y bloquean los flujos de dólares, podría tener un efecto devastador en la economía iraní”, dijo Kimmitt.

Tras años de sufrir las sanciones occidentales, Dubái sirvió esencialmente como ventana de Irán al mundo, con comerciantes que compraban y reexportaban bienes de consumo, alimentos y equipos industriales a Irán.

$!Los puertos de Dubái son la principal vía por la que Irán obtiene productos como teléfonos, ordenadores, tabaco y frutos secos.
Los puertos de Dubái son la principal vía por la que Irán obtiene productos como teléfonos, ordenadores, tabaco y frutos secos. AP

En 2024, ambas naciones reforzaron su cooperación económica, y los Emiratos Árabes Unidos superaron a China como el socio comercial más importante de Irán.

Irán importó bienes por un valor aproximado de 14.800 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos durante los primeros 10 meses del año fiscal 2025, lo que representa el 30% de sus importaciones totales, según los datos comerciales de ambos países.

Mientras tanto, Irán exportó bienes por un valor aproximado de 6 mil 500 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos durante el mismo período fiscal, lo que representa casi el 15% de sus exportaciones no petroleras.

Cabe destacar que Irán también dependía de los Emiratos Árabes Unidos para el 70% de sus exportaciones de fueloil, lo que convertía a los Emiratos Árabes Unidos en su mayor mercado para este producto.

El petróleo refinado también regresa en dirección opuesta desde Dubái: las importaciones de gasolina y diésel procedentes de los Emiratos Árabes Unidos ayudan a compensar el déficit de suministro de Irán.

$!Este revés deja a Irán con menos recursos para generar ingresos e importar bienes, mientras su economía continúa desplomándose bajo la presión de las sanciones estadounidenses.
Este revés deja a Irán con menos recursos para generar ingresos e importar bienes, mientras su economía continúa desplomándose bajo la presión de las sanciones estadounidenses. ESPECIAL

“En muchos sentidos, el embargo impuesto por los Emiratos Árabes Unidos es incluso más significativo que el impuesto por Estados Unidos”, declaró Kimmitt a Al Jazeera.

Estas tensiones surgen después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara el inicio de la “Operación Marginado Económico”, instando a todas las naciones a seguir el ejemplo de los Emiratos Árabes Unidos y cortar toda relación comercial con Irán.

“El presidente está llamado por teléfono a líderes mundiales con peticiones específica para que cesen sus interacciones con el régimen. Ya estamos viendo resultados”, declaró Bessent.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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