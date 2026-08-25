Según Zelensky, Putin quiere reclutar 300 mil nuevos soldados después de las elecciones

Ucrania cree que Rusia planea reclutar 300 mil soldados adicionales para su esfuerzo bélico después de las elecciones parlamentarias rusas de mediados de septiembre, según declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Las fuerzas de Moscú siguen adelante con su esfuerzo por capturar el resto de la región industrializada del Donbás, en el este de Ucrania, donde sus tropas han avanzado a un costo que, según Kiev, es muy elevado.

En declaraciones a la prensa publicadas, Zelensky afirmó que Rusia podría reclutar más tropas en 2027 para alcanzar un objetivo global de 500 mil efectivos, como parte de lo que describió como una “movilización periférica” dirigida a las regiones más remotas de Rusia. “Creemos que no tendrá lugar en las ciudades centrales”, dijo. “Pero no creo que puedan ocultarlo muy bien”. Las elecciones parlamentarias en Rusia están previstas del 18 al 20 de septiembre. Mientras los combates se recrudecen en torno a la estratégica ciudad de Kostiantynivka, Zelensky afirmó que Rusia está perdiendo la mayor cantidad posible de tropas en su intento por avanzar hacia el llamado cinturón de fortalezas de ciudades del este de Ucrania. También elogió los recientes avances de las tropas de Kiev en el sureste de Ucrania, y añadió que la misma cantidad de territorio ocupado por Rusia y liberado por las fuerzas ucranianas en 2026 sería la misma.