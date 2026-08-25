Según Zelensky, Putin quiere reclutar 300 mil nuevos soldados después de las elecciones

Según Zelensky, Putin quiere reclutar 300 mil nuevos soldados después de las elecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Las elecciones parlamentarias en Rusia están previstas del 18 al 20 de septiembre

Internacional
/
COMPARTIR

Ucrania cree que Rusia planea reclutar 300 mil soldados adicionales para su esfuerzo bélico después de las elecciones parlamentarias rusas de mediados de septiembre, según declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Las fuerzas de Moscú siguen adelante con su esfuerzo por capturar el resto de la región industrializada del Donbás, en el este de Ucrania, donde sus tropas han avanzado a un costo que, según Kiev, es muy elevado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/emiratos-arabes-unidos-corta-el-comercio-con-iran-por-lo-que-podria-tener-un-efecto-devastador-para-teheran-KE23050785

En declaraciones a la prensa publicadas, Zelensky afirmó que Rusia podría reclutar más tropas en 2027 para alcanzar un objetivo global de 500 mil efectivos, como parte de lo que describió como una “movilización periférica” dirigida a las regiones más remotas de Rusia.

“Creemos que no tendrá lugar en las ciudades centrales”, dijo. “Pero no creo que puedan ocultarlo muy bien”.

Las elecciones parlamentarias en Rusia están previstas del 18 al 20 de septiembre.

Mientras los combates se recrudecen en torno a la estratégica ciudad de Kostiantynivka, Zelensky afirmó que Rusia está perdiendo la mayor cantidad posible de tropas en su intento por avanzar hacia el llamado cinturón de fortalezas de ciudades del este de Ucrania.

También elogió los recientes avances de las tropas de Kiev en el sureste de Ucrania, y añadió que la misma cantidad de territorio ocupado por Rusia y liberado por las fuerzas ucranianas en 2026 sería la misma.

$!El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Kiev había abierto la “caja de Pandora” al atacar objetivos económicos, y afirmó que Rusia tomaría represalias contra los “sectores económicos más sensibles” de Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que Kiev había abierto la “caja de Pandora” al atacar objetivos económicos, y afirmó que Rusia tomaría represalias contra los “sectores económicos más sensibles” de Ucrania. AP

ZELENSKY AFIRMA QUE RUSIA ESTÁ AUMENTANDO SU PRODUCCIÓN DE MISILES

Rusia está reforzando su ofensiva en el campo de batalla con una escalada de la guerra aérea contra las ciudades ucranianas, situación agravada por una grave escasez de interceptores Patriot de diseño estadounidense.

Zelensky afirmó que los 264 misiles interceptores que Ucrania espera recibir en 2026 representan una caídea significativa con respecto a 2025, cuando Ucrania recibió 364, y a 2023, cuando recibió 675.

Añadió que Rusia aspira a desarrollar la capacidad de producir hasta 1.300 misiles balísticos al año.

Durante el verano, Ucrania ha intensificado una campaña de ataques con drones dirigidos contra la infraestructura económica rusa, incluidas refinerías de petróleo y almacenes de minoristas en línea, con el objetivo de destruir la infraestructura que, según afirma, es fundamental para el esfuerzo bélico de Rusia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Guerras
Guerra Rusia-Ucrania
guerra mundial
Personajes
Vladímir Putin
Volodímir Zelenski
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Fuenteovejuna

Fuenteovejuna
NosotrAs: ¿Cuándo somos suficientes?

NosotrAs: ¿Cuándo somos suficientes?
Alrededor de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se extiende un ecosistema de conexiones integrado por familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos que han ocupado cargos o participado en negocios y contratos gubernamentales.

Así funciona la red de políticos y empresarios de ‘Andy’ López Beltrán
Las hijas gemelas de ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años. Conoce los vestidos de alta costura y detalles de la celebración.

Hijas de ‘El Chapo’ Guzmán y Emma Coronel cumplieron XV años... así fueron sus lujosos vestidos diseñados por April Black Diamond
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
La CURP tradicional certificada es necesaria para tramitar todo tipo de documentos oficiales en México. Sin ella no podrás realizar ningún trámite ante las dependencias de la Administración Pública como en la SEP.

CURP certificada 2026... ¿Cómo tramitarla GRATIS en PDF para las inscripciones escolares, paso a paso?
Cita. La agrupación de pop prepara un recorrido por sus grandes éxitos para su presentación en Saltillo.

JNS llegará por primera vez a Saltillo: ya puedes comprar tus boletos
Luis sería el primer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conquistar cuatro coronas de bateo con cuatro franquicias diferentes.

Luis Arráez busca una hazaña inédita en la MLB: ganar cuatro títulos de bateo con cuatro equipos