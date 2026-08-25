Coahuila: sube 600% recaudación por multas por tabaco; inspecciones bajan 40%

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    Coahuila: sube 600% recaudación por multas por tabaco; inspecciones bajan 40%
    En los primeros siete meses de este año, las sanciones por tabaco han aumentado en la entidad. Especial

10 de las 14 sanciones del 2026 se emitieron en Saltillo, incluyendo tiendas de abarrotes, fruterías, carnicerías, mini súper, así como tiendas de conveniencia

Las sanciones derivadas de inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco aumentaron 600 por ciento en Coahuila.

Datos obtenidos mediante una solicitud de información promovida por VANGUARDIA muestran, además, que las inspecciones se redujeron 40 por ciento respecto de 2024, cuando se realizaron modificaciones a la reglamentación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/lideran-coahuila-y-nuevo-leon-en-consumo-de-tabaco-mas-de-20-fuma-KM18726378

La Secretaría de Salud reportó que la recaudación por sanciones relacionadas con el control del tabaco alcanzó 49 mil 413 pesos entre enero y julio de 2026.

Esta cifra representó un incremento de 606.8 por ciento respecto de los 6 mil 990 pesos acumulados en el mismo periodo de 2025, así como un aumento de 252.8 por ciento frente a los 14 mil 004 pesos registrados durante los primeros siete meses de 2024.

La información oficial detalló que entre enero y julio de 2024 se realizaron 135 verificaciones a establecimientos en la entidad, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra disminuyó a 81 visitas de supervisión.

$!No obstante, las revisiones han venido a la baja durante este 2026 en comparación con años previos.
No obstante, las revisiones han venido a la baja durante este 2026 en comparación con años previos. Unsplash

Pese a la reducción en el número de revisiones, las resoluciones emitidas por la autoridad sanitaria pasaron de cinco en los primeros siete meses de 2024 a 14 en el mismo periodo de 2026, lo que representó un aumento de 180 por ciento. En 2025 se emitieron cuatro resoluciones.

En lo que va de 2026 dejaron de emitirse amonestaciones preventivas a los establecimientos que presentaron irregularidades y, en su lugar, aumentaron las sanciones económicas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-mitad-del-tabaco-sera-ilegal-industriales-rechazan-aumento-de-impuestos-a-cigarros-PH17549071

Durante los primeros siete meses de 2024, el 60 por ciento de las resoluciones concluyó en amonestaciones sin sanción monetaria, mientras que en 2025 esa proporción fue de 50 por ciento.

En contraste, entre enero y julio de 2026 las amonestaciones representaron cero por ciento, por lo que la totalidad de los procedimientos concluyó con sanciones económicas.

CONCENTRAN EN SALTILLO LAS SANCIONES

La respuesta a la solicitud de transparencia señaló que 10 de las 14 resoluciones emitidas entre enero y julio de 2026 se concentraron en la Jurisdicción Sanitaria número 8, correspondiente al municipio de Saltillo.

Las cuatro resoluciones restantes correspondieron a dos casos registrados en el municipio de Torreón, perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número 6, y dos más en Zaragoza, asignados a la Jurisdicción Sanitaria número 2.

https://vanguardia.com.mx/opinion/por-que-el-tabaco-sigue-siendo-un-problema-PG16104902

CAMBIAN GIROS COMERCIALES MÁS INSPECCIONADOS

Asimismo, la información oficial reflejó una variación en el tipo de establecimientos sancionados durante el presente año, en comparación con los periodos anteriores registrados por la dependencia estatal.

Mientras que en 2024 y 2025 las resoluciones incluyeron establecimientos del ramo de restaurante-bar y servicios de alimentos, durante los primeros siete meses de 2026 la mayoría de los casos sancionados correspondió al giro de expendio y venta directa de tabaco.

Entre los negocios multados durante 2026 figuran tiendas de abarrotes, fruterías, carnicerías, minisúpers, establecimientos de la cadena comercial Oxxo, un negocio de venta de vinos y licores, así como una cafetería y un restaurante.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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