Poncho Salas y David Boone se afianzan en la 4T por Coahuila

Y es que Morena cada vez se parece más al PRI, y según se ve, el abanderado será electo desde las oficinas centrales de la Cuarta Transformación, en la Ciudad de México.

La política es de tiempos y circunstancias, y estas comienzan a desfavorecer al senador Luis Fernando Salazar en su interés de ser candidato a la gubernatura de Coahuila.

En estos momentos, según consejeros nacionales de la 4T, allá se decantan por el líder magisterial, Alfonso Cepeda Salas, y por el fiscal de Control Regional de la FGR, David Boone.

Poncho es impulsado por una corriente morenista con la que simpatizan el secretario de Educación, Mario Delgado, y la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En cambio, David “Güero” Boone es apadrinado por la fiscal Ernestina Godoy y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Cepeda Salas tiene en operación células de maestros en labores de promoción político-electoral en las cinco regiones de Coahuila.

Boone de la Garza es introducido políticamente en la entidad, de una manera sutil, con reuniones con jurisconsultos, y conferencias sobre seguridad pública con empresarios y políticos.

Luis Fernando se desplomó en el ánimo de la 4T, tras la salida de Andrés López Beltrán de la secretaria de Organización de Morena y la llegada de Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón.

MUÉVANSE TODOS

Algo pasa en la Fiscalía General de Coahuila que de manera silenciosa cada vez más funcionarios buscan nuevos horizontes.

Ahí tiene usted el caso de un importante Comisario, responsable de la inteligencia en la fiscalía, que es buscado desde Nuevo León, para integrarlo a su equipo de trabajo, pues se la vive vetado.

Ahora se habla de un pesado integrante del área de Comunicación Social de la Fiscalía General que durante sus estancias en Monclova busca con insistencia al alcalde Carlos Villarreal.

Y aunque se le atiende amablemente por gente del equipo cercano al edil, no les deja de extrañar el intento de acercamiento.

¿Ya no le ven futuro a esta dependencia? Es la pregunta que circula entre abogados, penalistas e incluso ministerios públicos.

ABREN FRONTERA

De positiva, calificó ayer el secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, la reapertura de la frontera de Agua Prieta, Sonora, a la exportación de ganado mexicano.

El funcionario coahuilense destacó que es importante aplicar los protocolos exigidos por autoridades de Estados Unidos, para el ingreso inicial de 700 reses diarias al vecino país.

Chuma Montemayor destacó que esta fase de prueba en Sonora se implementará posiblemente hasta el mes de octubre, y después se reabrirá la frontera de Chihuahua y luego Coahuila.

“Sin duda es una buena noticia para los ganaderos mexicanos, y ahora nos toca reforzar las medidas preventivas para evitar más casos de gusano barrenador”, aclaró.

ALTOS VUELOS

No es menor que el columnista Raymundo Riva Palacio reconozca al diputado local, Antonio Attolini, como uno de los miembros más influyentes del Movimiento de Regeneración Nacional.

En la columna Estrictamente Personal, de ayer, Riva Palacio lo citó al hablar del fallido regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa.

“Antonio Attolini, primero defendió la decisión y después se alineó con la línea marcada por la presidenta”, escribió Raymundo al referirse a uno de los principales voceros del Movimiento.

Chiflado el chango y le aplauden...