Homenajean a Eloy Cavazos por sus 60 años de alternativa; Saltillo, parte de su historia

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    Homenajean a Eloy Cavazos por sus 60 años de alternativa; Saltillo, parte de su historia
    La Plaza Fermín Espinosa “Armillita” de Saltillo es uno de los escenarios ligados a la trayectoria del matador. FOTO: ESPECIAL

El legado de Eloy Cavazos será recordado este miércoles, cuando el matador celebre seis décadas de alternativa y una trayectoria estrechamente vinculada con Saltillo

El nombre de Eloy Cavazos tiene un capítulo propio en la historia taurina de Saltillo. Aunque el matador nació en Guadalupe, Nuevo León, la Plaza de Toros Fermín Espinosa “Armillita” se convirtió en uno de los escenarios donde construyó una relación constante con la afición de la capital de Coahuila, vínculo que será parte de la memoria alrededor del homenaje por sus 60 años de alternativa.

El Círculo de Amigos de Eloy Cavazos realizará este miércoles 26 de agosto un encuentro para conmemorar seis décadas desde que el torero tomó la alternativa. La cita será a las 19:30 horas en el Showcenter Complex, con un conversatorio en el que participarán Fernando Canales Clariond, Enrique Martínez y Martínez y José Natividad González Parás. La velada será amenizada por la Banda Juvenil de Cadereyta y tendrá acceso únicamente mediante invitación.

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Cavazos tomó la alternativa el 28 de agosto de 1966 en la Plaza Monumental de Monterrey, de manos de Antonio Velázquez y con Manolo Martínez como testigo, de acuerdo con registros taurinos. Por ello, el encuentro del 26 de agosto se realiza en el marco de los 60 años de aquel doctorado.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en una de las principales figuras mexicanas de la tauromaquia. En 1971 confirmó su alternativa en Las Ventas de Madrid y salió por la Puerta Grande tras cortar una oreja a cada toro de su lote. Un año después, el 27 de mayo de 1972, volvió a salir a hombros del coso madrileño, una hazaña que ningún otro matador mexicano ha repetido desde entonces.

SU RELACIÓN CON SALTILLO

Pero antes y después de esos capítulos internacionales, Saltillo ocupó un lugar importante en su recorrido taurino. En la Plaza “Armillita”, Cavazos encabeza las estadísticas históricas de trofeos máximos, con cinco rabos, además de ser el torero con más orejas cortadas en el coso, con 23.

La relación con la ciudad también quedó marcada por actuaciones posteriores a su retiro de los ruedos. En septiembre de 2010, Cavazos encabezó en la “Armillita” un festival a beneficio de los damnificados por el huracán Alex. Aquella tarde cortó las orejas y el rabo de un ejemplar de la ganadería de Armando Guadiana, propietario entonces de la plaza.

También existe un episodio particularmente significativo para Saltillo: el 12 de octubre de 2008, Cavazos concedió en esta plaza la última alternativa de su carrera al hidrocálido Javier Reynoso, quien recibió de sus manos los trastos de matador.

Su despedida definitiva de los ruedos ocurrió posteriormente, el 16 de noviembre de 2008 en Monterrey, donde cerró una trayectoria que superó las mil 900 corridas y que incluyó triunfos en México, España y otros escenarios internacionales.

A seis décadas de aquel doctorado, el homenaje permitirá recordar la trayectoria de Cavazos, pero también una relación particular con Saltillo, ciudad donde sus actuaciones quedaron registradas entre los capítulos destacados de la Plaza “Armillita” y donde la afición norteña adoptó al “Pequeño Gigante” como una de sus figuras taurinas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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