Refuerzan limpieza y deshierbe en vialidades y plazas de Saltillo

Con trabajos simultáneos en vialidades de alta circulación, plazas públicas y áreas verdes, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y deshierbe en distintos sectores de la ciudad. Las cuadrillas municipales intervinieron el camellón central y los laterales del bulevar José María Rodríguez, en el tramo comprendido entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, donde retiraron maleza, basura y otros residuos acumulados. Estas acciones buscan mantener en mejores condiciones una de las vialidades de circulación constante y contribuir a mejorar la visibilidad y seguridad para quienes transitan por el sector.

De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” llevó a cabo labores de limpieza profunda y deshierbe en espacios públicos del fraccionamiento Hacienda Narro, al sur de Saltillo. En esta zona, las cuadrillas municipales trabajaron en plazas y áreas verdes ubicadas entre las calles Sombreretillo, Tunal y Soledad, además de intervenir espacios localizados en los sectores de Sierra Hermosa, Hipólito y Agua Blanca. El alcalde Javier Díaz González señaló que el mantenimiento permanente de colonias, vialidades y espacios de convivencia forma parte de las prioridades de su administración, mediante acciones orientadas a conservar y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

El edil destacó que las labores se mantienen de manera constante en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de atender las necesidades que se presentan tanto en zonas de tránsito vehicular como en áreas destinadas a la convivencia de las familias. Para facilitar los reportes ciudadanos relacionados con servicios públicos, el Municipio mantiene disponible el Chat Bot “Saltillo Fácil”, mediante el número 844-160-08-08. A través de esta herramienta, los habitantes pueden comunicar al Gobierno Municipal situaciones que requieran atención en materia de servicios públicos.