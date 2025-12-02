Refuerzan limpieza y embellecimiento en el Centro y vialidades principales de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada intensiva de limpieza en la Plaza Manuel Acuña, uno de los espacios más emblemáticos del corazón de la ciudad. La intervención forma parte del programa permanente para mantener un entorno ordenado, seguro y digno para las familias, turistas y visitantes que recorren el Centro Histórico. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo capacita a 136 vecinos para resolver conflictos y fortalecer la seguridad ciudadana

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizaron el hidrolavado de banquetas ubicadas sobre la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, además de un punto adicional en la esquina de Juan Aldama e Ignacio Allende. El uso de hidrolavadoras permitió remover suciedad incrustada y moho con un uso eficiente de agua. Las labores buscan mejorar el tránsito peatonal y preservar la imagen histórica de la plaza, considerada un punto clave para la vida cultural y turística de Saltillo. De manera paralela, el municipio mantiene trabajos de rehabilitación de fachadas, así como la eliminación de grafiti y pintas en calles principales del Centro. En acciones complementarias para mejorar el entorno urbano, brigadas del programa “Aquí Andamos” retiraron maleza y basura en camellones, acotamientos y banquetas del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio. El objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir riesgos para peatones y automovilistas.