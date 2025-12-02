Refuerzan limpieza y embellecimiento en el Centro y vialidades principales de Saltillo

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
    Refuerzan limpieza y embellecimiento en el Centro y vialidades principales de Saltillo
    Cuadrillas municipales realizaron el hidrolavado de banquetas en la Plaza Manuel Acuña, mejorando la seguridad peatonal y preservando la imagen. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó las acciones de limpieza y embellecimiento en el Centro de Saltillo y en vialidades estratégicas, con hidrolavado de banquetas, retiro de maleza y siembra de nochebuenas

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo una jornada intensiva de limpieza en la Plaza Manuel Acuña, uno de los espacios más emblemáticos del corazón de la ciudad. La intervención forma parte del programa permanente para mantener un entorno ordenado, seguro y digno para las familias, turistas y visitantes que recorren el Centro Histórico.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo capacita a 136 vecinos para resolver conflictos y fortalecer la seguridad ciudadana

$!El uso de hidrolavadoras permitió remover suciedad incrustada y moho con un uso eficiente de agua.
El uso de hidrolavadoras permitió remover suciedad incrustada y moho con un uso eficiente de agua. FOTO: CORTESÍA

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizaron el hidrolavado de banquetas ubicadas sobre la calle Ignacio Allende, en el tramo comprendido entre Juan Aldama y Manuel Pérez Treviño, además de un punto adicional en la esquina de Juan Aldama e Ignacio Allende. El uso de hidrolavadoras permitió remover suciedad incrustada y moho con un uso eficiente de agua.

Las labores buscan mejorar el tránsito peatonal y preservar la imagen histórica de la plaza, considerada un punto clave para la vida cultural y turística de Saltillo. De manera paralela, el municipio mantiene trabajos de rehabilitación de fachadas, así como la eliminación de grafiti y pintas en calles principales del Centro.

En acciones complementarias para mejorar el entorno urbano, brigadas del programa “Aquí Andamos” retiraron maleza y basura en camellones, acotamientos y banquetas del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en el tramo entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Luis Donaldo Colosio. El objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” y personal de Medio Ambiente retiraron maleza y colocaron nochebuenas en vialidades clave.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” y personal de Medio Ambiente retiraron maleza y colocaron nochebuenas en vialidades clave. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable sembró cientos de nochebuenas en el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, entre el bulevar Francisco Coss y la calle Canadá, contribuyendo al embellecimiento de uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró que estos trabajos continuarán de manera permanente e invitó a la ciudadanía a sumarse al cuidado de los espacios públicos, además de reportar necesidades a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 5% del territorio nacional ha sido explorado, limitando el aprovechamiento de recursos.

Coahuila, entre los estados mineros que podrían verse afectados con recortes de concesiones
true

No atan ni desatan
true

Es AMLO un gran embaucador
Esta situación ha llevado a personas a sentirse engañadas después de solicitar y pagar por servicios que creyeron legítimos.

Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón
Grandeza

Grandeza
Una mujer intervino para separar a las jóvenes en medio del enfrentamiento registrado antes de las 07:20 horas.

Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses
true

Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
true

Coahuila: debemos cuidar las ventajas competitivas