Saltillo capacita a 136 vecinos para resolver conflictos y fortalecer la seguridad ciudadana

En lo que va del año, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Unidad de Justicia Cívica, ha formado a 136 personas como Vecinos Mediadores en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es dotar a la ciudadanía de herramientas para resolver desacuerdos cotidianos antes de que escalen a hechos delictivos.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que para el alcalde Javier Díaz González la ciudadanización de la seguridad es una prioridad. Explicó que el programa se centra en promover el diálogo para solucionar conflictos relacionados con estacionamientos, ruido, basura o el uso de espacios comunes. “El Programa de Vecinos Mediadores contribuye a la seguridad en la ciudad porque está enfocado a resolver, mediante el diálogo, conflictos vecinales (...) y así evitar que estos escalen hasta convertirse en delitos entre los vecinos”, señaló. Por su parte, Gorety Serrato Castañeda, titular de la Unidad de Justicia Cívica, detalló que los 136 participantes provienen de colonias como Saltillo 2000, La Herradura, Ojo de Agua, Bellavista, Teresitas, Valle de San Antonio y Lomas de Lourdes. La capacitación consta de 10 horas en las que se abordan temas como escalada del conflicto, mediación, comunicación efectiva y manejo de emociones.