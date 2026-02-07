Refuerzan limpieza y poda urbana en Saltillo con brigadas de ‘Aquí andamos’

Brigadas del programa municipal “Aquí andamos” desplegaron acciones de limpieza profunda, deshierbe y retiro de escombro en diversos callejones de la colonia Vicente Guerrero, al sur de Saltillo, como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para dignificar espacios públicos y fortalecer la salud comunitaria.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino pasillos y callejones ubicados entre las calles 13, 15, 44 y 46; además de los tramos comprendidos entre las calles 44 y 42, así como las vialidades 19 y 48 de este sector habitacional.

En estos puntos, las cuadrillas municipales retiraron escombro, basura doméstica y desechos orgánicos e inorgánicos que representaban un foco de riesgo sanitario y un peligro potencial para niñas, niños y personas adultas que transitan por la zona.

Las acciones responden a reportes ciudadanos canalizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual la población puede solicitar atención a servicios públicos de manera directa.

El alcalde Javier Díaz destacó que el programa “Aquí andamos” opera actualmente con 533 colaboradores de distintas dependencias municipales, quienes trabajan de forma permanente en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la ciudad, con el propósito de consolidar una capital más limpia, ordenada y segura tanto para sus habitantes como para visitantes.

MÁS SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO

En paralelo, el Gobierno Municipal intensificó trabajos de poda preventiva en palmeras y arbolado ubicados en camellones centrales y banquetas de las principales avenidas de Saltillo, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir riesgos durante la temporada de vientos y lluvias.

Brigadas de “Aquí andamos” realizaron el retiro de ramas secas, dañadas o en mal estado de palmas de la especie Washingtonia situadas en el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre los bulevares Campanares y Luis Donaldo Colosio. Estas labores buscan prevenir desprendimientos que puedan provocar accidentes.

Asimismo, se efectuó la poda de ejemplares de roble ubicados en la banqueta norte del bulevar Francisco Coss, entre Isidro López Zertuche y Venustiano Carranza, a fin de favorecer su desarrollo estructural y sanitario.