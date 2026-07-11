Refuerzan mantenimiento urbano en vialidades y Centro Histórico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Refuerzan mantenimiento urbano en vialidades y Centro Histórico de Saltillo
    La Barredora Mecánica recorre diariamente las principales vialidades de Saltillo para retirar residuos y mejorar las condiciones de circulación. CORTESÍA

Las acciones permanentes incluyen barrido mecánico, rehabilitación de espacios públicos y atención ciudadana mediante reportes digitales

Con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y conservar en mejores condiciones los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en las principales vialidades de la ciudad, además de ampliar las acciones de rehabilitación en el Centro Histórico.

El alcalde Javier Díaz González informó que la Barredora Mecánica opera de forma permanente sobre bulevares, avenidas y calles de mayor circulación, donde diariamente retira alrededor de un metro cúbico de tierra, arena, polvo, basura y otros residuos acumulados sobre el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-promueve-conduccion-segura-con-simulacro-de-accidente-para-motociclistas-IJ22092479

El Edil explicó que estas tareas no solo contribuyen a ofrecer una mejor imagen urbana, sino que también favorecen la seguridad de automovilistas, peatones y ciclistas, al mantener despejadas las superficies de rodamiento y reducir el riesgo de que los desechos obstruyan alcantarillas y rejillas durante la temporada de lluvias.

De manera simultánea, el Ayuntamiento mantiene un programa integral de mejoramiento en el Centro Histórico, uno de los sectores con mayor actividad comercial, turística y de servicios de la capital coahuilense.

$!El Ayuntamiento mantiene trabajos de rehabilitación, limpieza y conservación en el Centro Histórico para fortalecer la imagen urbana y la movilidad peatonal.
El Ayuntamiento mantiene trabajos de rehabilitación, limpieza y conservación en el Centro Histórico para fortalecer la imagen urbana y la movilidad peatonal. CORTESÍA

Entre las acciones que se desarrollan destacan la rehabilitación de banquetas para facilitar el tránsito peatonal, el embellecimiento de fachadas, el retiro de cableado aéreo en desuso, así como trabajos permanentes de limpieza, pintura, conservación de mobiliario urbano, mantenimiento de áreas verdes e intervención en espacios públicos.

Javier Díaz González reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de la ciudad y recordó que cualquier reporte relacionado con servicios municipales puede realizarse a través del Chat Bot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08, con el objetivo de agilizar la atención de las solicitudes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basura
Calles
Recolección De Basura

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg
Además de la coordinación entre gobierno y desarrolladores, es vital la aportación de la ciudadanía.

También es viable captar agua en viviendas de Saltillo: AMPI
El cuerpo quedó tendido en la acera contraria.

Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo
El Juzgado Segundo de Distrito deberá revisar la documentación presentada antes de continuar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases
Un estudio publicado en la revista The BMJ revela la mayoría de los medicamentos para la obesidad no mejoran de forma significativa la calidad de vida y pocos muestran beneficios cardiovasculares.

¿Sabías que la mayoría de fármacos para la obesidad no mejoran significativamente la calidad de vida?
true

No creo que todo pasa por algo. Sí creo que perdemos parte de la experiencia humana si siempre reaccionamos de igual manera a todo