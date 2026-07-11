Refuerzan mantenimiento urbano en vialidades y Centro Histórico de Saltillo

Con el propósito de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y conservar en mejores condiciones los espacios públicos, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en las principales vialidades de la ciudad, además de ampliar las acciones de rehabilitación en el Centro Histórico. El alcalde Javier Díaz González informó que la Barredora Mecánica opera de forma permanente sobre bulevares, avenidas y calles de mayor circulación, donde diariamente retira alrededor de un metro cúbico de tierra, arena, polvo, basura y otros residuos acumulados sobre el pavimento.

El Edil explicó que estas tareas no solo contribuyen a ofrecer una mejor imagen urbana, sino que también favorecen la seguridad de automovilistas, peatones y ciclistas, al mantener despejadas las superficies de rodamiento y reducir el riesgo de que los desechos obstruyan alcantarillas y rejillas durante la temporada de lluvias. De manera simultánea, el Ayuntamiento mantiene un programa integral de mejoramiento en el Centro Histórico, uno de los sectores con mayor actividad comercial, turística y de servicios de la capital coahuilense.

Entre las acciones que se desarrollan destacan la rehabilitación de banquetas para facilitar el tránsito peatonal, el embellecimiento de fachadas, el retiro de cableado aéreo en desuso, así como trabajos permanentes de limpieza, pintura, conservación de mobiliario urbano, mantenimiento de áreas verdes e intervención en espacios públicos. Javier Díaz González reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de la ciudad y recordó que cualquier reporte relacionado con servicios municipales puede realizarse a través del Chat Bot Saltillo Fácil, disponible en el número 844-160-08-08, con el objetivo de agilizar la atención de las solicitudes.