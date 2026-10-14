Refuerzan mantenimiento vial en Loma Linda y otras colonias de Saltillo

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    Refuerzan mantenimiento vial en Loma Linda y otras colonias de Saltillo
    El programa busca incrementar la seguridad de peatones y automovilistas. CORTESÍA

Las reparaciones también se extendieron a las colonias Puerta del Oriente y La Aurora

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó este miércoles los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado, así como las labores de limpieza y deshierbe en diferentes vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales reforzaron las reparaciones en distintos puntos de la calle Huizache, entre las vialidades Guamúchil y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-en-saltillo-provocan-baches-y-activan-trabajos-de-prevencion-vial-y-pluvial-direccion-de-obras-publicas-FL23931217

El edil destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a quienes circulan por las calles de la capital coahuilense.

Los trabajos de rehabilitación del pavimento también se extendieron a distintos puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora, además de otros sectores de la ciudad, donde se busca atender el deterioro de la superficie de rodamiento y prevenir incidentes viales.

$!Las brigadas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas.
Las brigadas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas. CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores intensivas de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Asimismo, las cuadrillas intervinieron la vialidad lateral y las áreas verdes del bulevar Fundadores, entre los bulevares Misión Santa Lucía y Luis Donaldo Colosio.

En ambos sectores se retiraron maleza y desechos acumulados para mejorar las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos.

Con estas acciones, la administración municipal busca mantener en mejores condiciones las vialidades y áreas verdes, además de favorecer el desplazamiento seguro de quienes utilizan diariamente estas rutas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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