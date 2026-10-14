Refuerzan mantenimiento vial en Loma Linda y otras colonias de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó este miércoles los trabajos de rehabilitación del pavimento deteriorado, así como las labores de limpieza y deshierbe en diferentes vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas. El alcalde Javier Díaz González informó que las cuadrillas municipales reforzaron las reparaciones en distintos puntos de la calle Huizache, entre las vialidades Guamúchil y Cactus Navideño, en la colonia Loma Linda.

El edil destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a quienes circulan por las calles de la capital coahuilense. Los trabajos de rehabilitación del pavimento también se extendieron a distintos puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora, además de otros sectores de la ciudad, donde se busca atender el deterioro de la superficie de rodamiento y prevenir incidentes viales.

De manera simultánea, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores intensivas de limpieza y deshierbe en el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. Asimismo, las cuadrillas intervinieron la vialidad lateral y las áreas verdes del bulevar Fundadores, entre los bulevares Misión Santa Lucía y Luis Donaldo Colosio. En ambos sectores se retiraron maleza y desechos acumulados para mejorar las condiciones de limpieza y conservación de los espacios públicos. Con estas acciones, la administración municipal busca mantener en mejores condiciones las vialidades y áreas verdes, además de favorecer el desplazamiento seguro de quienes utilizan diariamente estas rutas.