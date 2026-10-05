Lluvias en Saltillo provocan baches y activan trabajos de prevención vial y pluvial: Dirección de Obras Públicas

El titular de la dependencia, Antonio Nerio, explicó que previamente se adelantaron labores de limpieza en arroyos y rejillas para garantizar que los escurrimientos funcionen de manera adecuada con la infraestructura disponible, mientras las precipitaciones continúan de forma intermitente en diversos sectores.

Ante las complicaciones generadas por las lluvias continuas durante las últimas 48 horas en Saltillo, la Dirección de Obras Públicas Municipal implementó con anticipación medidas preventivas para reducir el impacto del agua en la infraestructura de la ciudad.

El funcionario señaló que el constante paso del agua provoca un deterioro natural de la carpeta asfáltica, lo que podría derivar en la aparición de nuevos baches en distintos puntos de la ciudad.

Nerio detalló que, aunque no es posible predecir los lugares exactos donde surgirán, la dependencia ya cuenta con cuadrillas preparadas para atenderlos. Por el momento, debido a las condiciones climáticas, las labores se concentran en señalizar los baches conforme aparecen, con el propósito de reducir riesgos y evitar daños a los vehículos.

AVANCE Y FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

Respecto a la infraestructura para el manejo del agua, el director de Obras Públicas destacó que algunas obras ya se encuentran en funcionamiento, como el sistema pluvial concluido en la avenida Valdés Sánchez.

Asimismo, informó que se mantiene un buen ritmo de avance en los proyectos pluviales de Mirasierra y Puerta Oriente.

Estas condiciones, señaló, refuerzan la necesidad de acelerar la canalización del Arroyo del Cuatro, proyecto que registra un avance significativo y cuyo inicio podría darse en los próximos meses mediante la coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

ACUERDOS CON PROPIETARIOS

Sobre la situación de los predios necesarios para la canalización del Arroyo del Cuatro, Antonio Nerio confirmó que se alcanzaron acuerdos con la totalidad de los propietarios involucrados.

Entre ellos, destacó la negociación con el Club Campestre, integrado por alrededor de 500 socios, quienes aprobaron ceder la parte correspondiente de sus terrenos para la ejecución del proyecto.

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa jurídica final, a la espera de la firma formal de los representantes legales. Para ello, se utilizarán los trazos definitivos autorizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que permitirá al Gobierno del Estado avanzar hacia el inicio de los trabajos.