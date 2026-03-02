Refuerzan parapetos en Morelos Ampliación y bulevares de Saltillo

Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Refuerzan parapetos en Morelos Ampliación y bulevares de Saltillo
    Las acciones buscan fortalecer la seguridad vial en la ciudad. CORTESÍA

Los trabajos incluyen revisión estructural, resane, soldadura y pintura

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González realiza trabajos de reparación y rehabilitación de parapetos en diversos puentes vehiculares de la ciudad.

El edil informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y mediante cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, se llevan a cabo labores de revisión estructural, resane de concreto, sustitución de elementos dañados, soldadura y aplicación de pintura en estas barreras de contención, a fin de reforzar su funcionalidad.

“Estos trabajos, que buscan incrementar la seguridad vial en puentes y pasos a desnivel, se desarrollan de manera escalonada para minimizar afectaciones al tránsito vehicular en las principales vialidades de nuestra ciudad”, señaló Díaz González.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron intervenciones en los parapetos del puente vehicular del bulevar Fundadores, en su cruce con la calle 17, en el sentido de poniente a oriente, a la altura de la colonia Morelos Ampliación.

Las labores son ejecutadas por la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas. CORTESÍA

Acciones similares se han efectuado en los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez, como parte de un programa permanente de mantenimiento correctivo y preventivo en puntos estratégicos.

El alcalde exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución en las zonas intervenidas y a respetar la señalización colocada para proteger tanto a los trabajadores como a los automovilistas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de conservar y fortalecer la infraestructura urbana para brindar mayor seguridad y mejorar la movilidad de las familias saltillenses y de quienes visitan la capital de Coahuila.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

