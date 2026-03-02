Refuerzan parapetos en Morelos Ampliación y bulevares de Saltillo

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González realiza trabajos de reparación y rehabilitación de parapetos en diversos puentes vehiculares de la ciudad.

El edil informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y mediante cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, se llevan a cabo labores de revisión estructural, resane de concreto, sustitución de elementos dañados, soldadura y aplicación de pintura en estas barreras de contención, a fin de reforzar su funcionalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Se registra primer caso de sarampión en Saltillo; se trata de una bebé sin vacuna

“Estos trabajos, que buscan incrementar la seguridad vial en puentes y pasos a desnivel, se desarrollan de manera escalonada para minimizar afectaciones al tránsito vehicular en las principales vialidades de nuestra ciudad”, señaló Díaz González.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron intervenciones en los parapetos del puente vehicular del bulevar Fundadores, en su cruce con la calle 17, en el sentido de poniente a oriente, a la altura de la colonia Morelos Ampliación.